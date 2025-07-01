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Главе редакции Sputnik Азербайджан требуются лекарства
Главе редакции Sputnik Азербайджан требуются лекарства - РИА Новости, 01.07.2025
Главе редакции Sputnik Азербайджан требуются лекарства
Здоровье главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:55:00+03:00
2025-07-01T13:55:00+03:00
2025-07-01T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Здоровье главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин", - сообщили в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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в мире, азербайджан, баку, москва, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, миа "россия сегодня"
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, МИА "Россия сегодня"
Главе редакции Sputnik Азербайджан требуются лекарства
"Россия сегодня": здоровье главы редакции Sputnik Азербайджан вызывает тревогу