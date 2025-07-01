В Ереване пройдет акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена
Акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена состоится 4 июля в Ереване
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Акция в поддержку арестованного в Армении владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна состоится 4 июля в Ереване, сообщил его племянник Нарек Карапетян.
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"Дорогие соотечественники! 4 июля в 18.00 (17.00 мск) собираемся в парке "Сизнс" на проспекте Маштоца в Ереване, откуда направимся шествием к месту незаконного содержания под стражей Самвела Карапетяна", - написал он в соцсети Facebook*.
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Нарек Карапетян призвал сторонников на несколько часов отложить свои дела и собраться вместе, чтобы показать, что "народ не потерпит несправедливости". "Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует себя", - отметил Карапетян.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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