https://ria.ru/20250701/karapetyan-2026633384.html

В Ереване пройдет акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена

В Ереване пройдет акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена - РИА Новости, 01.07.2025

В Ереване пройдет акция в поддержку арестованного в Армении бизнесмена

Акция в поддержку арестованного в Армении владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна состоится 4 июля в Ереване, сообщил его племянник Нарек Карапетян. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:57:00+03:00

2025-07-01T15:57:00+03:00

2025-07-01T23:57:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Акция в поддержку арестованного в Армении владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна состоится 4 июля в Ереване, сообщил его племянник Нарек Карапетян. "Дорогие соотечественники! 4 июля в 18.00 (17.00 мск) собираемся в парке "Сизнс" на проспекте Маштоца в Ереване, откуда направимся шествием к месту незаконного содержания под стражей Самвела Карапетяна", - написал он в соцсети Facebook*.Нарек Карапетян призвал сторонников на несколько часов отложить свои дела и собраться вместе, чтобы показать, что "народ не потерпит несправедливости". "Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует себя", - отметил Карапетян. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026400569.html

https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении