https://ria.ru/20250701/kamni-2026563927.html

Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации

Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации - РИА Новости, 01.07.2025

Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации

Археология помогает современным людям понять, что же происходило на Земле много веков назад. Но иногда на пути археологов встречаются столь загадочные... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:28:00+03:00

2025-07-01T19:28:00+03:00

2025-07-01T19:28:00+03:00

перу

австралия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Археология помогает современным людям понять, что же происходило на Земле много веков назад. Но иногда на пути археологов встречаются столь загадочные артефакты, что дать им однозначное объяснение невозможно. Несмотря на все современные технологии, до сих пор существует множество секретов прошлого, которые мы не в силах разгадать.Одной из таких тайн являются загадочные камни Ики, на изображениях которых, вопреки установившейся хронологии, люди соседствуют с динозаврами, в древности проводятся сложнейшие медицинские операции, в небе парят загадочные летательные аппараты. Об истории камней Ики - в материале РИА Новости.Уакерос – черные археологи из ПеруИстория камней Ики возникла в начале 60-х годов XX века, когда они буквально заполонили чёрный антикварный рынок Перу.Их поставщиками стали "черные археологи", профессиональные охотники за древностями, так называемые "уакерос".Они сплошь были из бедных местных жителей, прекрасно знавших особенности рельефа. Работали "уакерос" в тайне, оставляя после себя полностью разграбленные памятники.А первыми известными коллекционерами камней считаются братья Карлос и Пабло Сольди, бывшие "уакерос", поставившие дело на коммерческие рельсы и сумевшие даже выйти на американский рынок антиквариата, а также архитектор Сантьяго Агурто Кальво.Большая часть камней была собрана в окрестностях перуанского города Ика, в связи с которым они и получили своё название. Размеры и масса камней сильно разняться: маленькие весят по 15—20 граммов, а самые большие достигают 500 кг при высоте в 1,5 метра.Наиболее распространённый размер соответствует арбузу. Камни преимущественно чёрного цвета, но встречаются серые, бежевые и розоватые.Предлагали за бесценок и убеждали, что камни подлинныеЛюбопытно, что Кальво, желая убедиться в подлинности камней, в 1966 году самостоятельно занимался раскопками в районе Окукахе, городка в 40 км от Ики, где камни попадались особенно часто, и он обнаружил два экземпляра в погребениях доиспанских культур.Нужно отметить два существенных момента.Во-первых, в те годы "уакерос" продавали камни коллекционерам за смешную цену в несколько десятков долларов.Во-вторых, камни со странными изображениями вызывали у коллекционеров существенные подозрения, "уакерос" без проблем предлагали показать места находок камней, чтобы подтвердить их подлинность.Изображения, полностью меняющие наше представления о прошломНо по-настоящему знаменитыми на весь мир камни Ики сделал Хавьер Кабрера, профессор медицины, декан медицинского факультета в Университете Лимы. Его так захватили загадочные камни, что в конце жизни он забросил медицину, полностью сосредоточившись на их коллекционировании.Впрочем, понять ученого можно, на камни нанесены сюжеты, которые полностью меняют наше представления о прошлом, отражающие пересадку органов, наблюдение небесных тел, охоту, жизнь животных, включая динозавров.На одном из камней "древний доктор" принимает роды у самки ящера. На другой картинке динозавры мирно пасутся, есть изображения охоты на динозавров и использовании их в качестве "лошади".И это при том, что между последними динозаврами и первыми людьми промежуток более 60 млн лет. Попадаются изображения кенгуру, которые водятся в Австралии, но никак не в Перу.Коллекция доктора Кабреры насчитывает порядка 11 тысяч экспонатов. В настоящее время она хранится в "Научном музее Хавьера Кабреры", расположенном в центре города Ика.Современная наука отвергает подлинность, но……Современная наука считает камни Ики искусной подделкой, так как нет прямых доказательств, что они имеют древнее происхождение. Невозможно определить реальный возраст камней, поскольку на них отсутствует органика, а месторасположение пещеры, где они якобы были найдены, держится в секрете.Однако сторонники подлинности камней приводят свои аргументы.Первоначально, в 1960–1980-х годах, камни продавались буквально "за копейки", что никак не окупало бы затрат на их изготовление.Сейчас камней Ики найдено уже более 50 тысяч, чтобы их сделать, требовались бы промышленные масштабы заготовки и производства рисунков, а это не могло бы остаться незамеченным.Правильные изображения динозавровПлюс на камнях изображены диплодоки с треугольными вертикальными пластинами на спине, наличие которых было подтверждено лишь в начале 1990-х годов.Кроме того, на некоторых рисунках эти животные изображены стоящими на задних лапах, что прежде ошибочно считалось невозможным. В 1940—1950-х годах данные факты палеонтологам ещё известны не были, тогда почему они были известны таинственным художникам?Похоже, что камни Ики пока представляют собой загадку, которая еще ждет своего решения и дальнейших исследований специалистов.

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перу, австралия