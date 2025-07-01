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Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации - РИА Новости, 01.07.2025
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19:28 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kamni-2026563927.html
Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации
Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации - РИА Новости, 01.07.2025
Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации
Археология помогает современным людям понять, что же происходило на Земле много веков назад. Но иногда на пути археологов встречаются столь загадочные... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:28:00+03:00
2025-07-01T19:28:00+03:00
перу
австралия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Археология помогает современным людям понять, что же происходило на Земле много веков назад. Но иногда на пути археологов встречаются столь загадочные артефакты, что дать им однозначное объяснение невозможно. Несмотря на все современные технологии, до сих пор существует множество секретов прошлого, которые мы не в силах разгадать.Одной из таких тайн являются загадочные камни Ики, на изображениях которых, вопреки установившейся хронологии, люди соседствуют с динозаврами, в древности проводятся сложнейшие медицинские операции, в небе парят загадочные летательные аппараты. Об истории камней Ики - в материале РИА Новости.Уакерос – черные археологи из ПеруИстория камней Ики возникла в начале 60-х годов XX века, когда они буквально заполонили чёрный антикварный рынок Перу.Их поставщиками стали "черные археологи", профессиональные охотники за древностями, так называемые "уакерос".Они сплошь были из бедных местных жителей, прекрасно знавших особенности рельефа. Работали "уакерос" в тайне, оставляя после себя полностью разграбленные памятники.А первыми известными коллекционерами камней считаются братья Карлос и Пабло Сольди, бывшие "уакерос", поставившие дело на коммерческие рельсы и сумевшие даже выйти на американский рынок антиквариата, а также архитектор Сантьяго Агурто Кальво.Большая часть камней была собрана в окрестностях перуанского города Ика, в связи с которым они и получили своё название. Размеры и масса камней сильно разняться: маленькие весят по 15—20 граммов, а самые большие достигают 500 кг при высоте в 1,5 метра.Наиболее распространённый размер соответствует арбузу. Камни преимущественно чёрного цвета, но встречаются серые, бежевые и розоватые.Предлагали за бесценок и убеждали, что камни подлинныеЛюбопытно, что Кальво, желая убедиться в подлинности камней, в 1966 году самостоятельно занимался раскопками в районе Окукахе, городка в 40 км от Ики, где камни попадались особенно часто, и он обнаружил два экземпляра в погребениях доиспанских культур.Нужно отметить два существенных момента.Во-первых, в те годы "уакерос" продавали камни коллекционерам за смешную цену в несколько десятков долларов.Во-вторых, камни со странными изображениями вызывали у коллекционеров существенные подозрения, "уакерос" без проблем предлагали показать места находок камней, чтобы подтвердить их подлинность.Изображения, полностью меняющие наше представления о прошломНо по-настоящему знаменитыми на весь мир камни Ики сделал Хавьер Кабрера, профессор медицины, декан медицинского факультета в Университете Лимы. Его так захватили загадочные камни, что в конце жизни он забросил медицину, полностью сосредоточившись на их коллекционировании.Впрочем, понять ученого можно, на камни нанесены сюжеты, которые полностью меняют наше представления о прошлом, отражающие пересадку органов, наблюдение небесных тел, охоту, жизнь животных, включая динозавров.На одном из камней "древний доктор" принимает роды у самки ящера. На другой картинке динозавры мирно пасутся, есть изображения охоты на динозавров и использовании их в качестве "лошади".И это при том, что между последними динозаврами и первыми людьми промежуток более 60 млн лет. Попадаются изображения кенгуру, которые водятся в Австралии, но никак не в Перу.Коллекция доктора Кабреры насчитывает порядка 11 тысяч экспонатов. В настоящее время она хранится в "Научном музее Хавьера Кабреры", расположенном в центре города Ика.Современная наука отвергает подлинность, но……Современная наука считает камни Ики искусной подделкой, так как нет прямых доказательств, что они имеют древнее происхождение. Невозможно определить реальный возраст камней, поскольку на них отсутствует органика, а месторасположение пещеры, где они якобы были найдены, держится в секрете.Однако сторонники подлинности камней приводят свои аргументы.Первоначально, в 1960–1980-х годах, камни продавались буквально "за копейки", что никак не окупало бы затрат на их изготовление.Сейчас камней Ики найдено уже более 50 тысяч, чтобы их сделать, требовались бы промышленные масштабы заготовки и производства рисунков, а это не могло бы остаться незамеченным.Правильные изображения динозавровПлюс на камнях изображены диплодоки с треугольными вертикальными пластинами на спине, наличие которых было подтверждено лишь в начале 1990-х годов.Кроме того, на некоторых рисунках эти животные изображены стоящими на задних лапах, что прежде ошибочно считалось невозможным. В 1940—1950-х годах данные факты палеонтологам ещё известны не были, тогда почему они были известны таинственным художникам?Похоже, что камни Ики пока представляют собой загадку, которая еще ждет своего решения и дальнейших исследований специалистов.
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4.7
96
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перу, австралия
Перу, Австралия

Загадка камней Ики — послания неведомой цивилизации

© Getty Images / Heritage ImagesКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Getty Images / Heritage Images
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Археология помогает современным людям понять, что же происходило на Земле много веков назад. Но иногда на пути археологов встречаются столь загадочные артефакты, что дать им однозначное объяснение невозможно. Несмотря на все современные технологии, до сих пор существует множество секретов прошлого, которые мы не в силах разгадать.
Одной из таких тайн являются загадочные камни Ики, на изображениях которых, вопреки установившейся хронологии, люди соседствуют с динозаврами, в древности проводятся сложнейшие медицинские операции, в небе парят загадочные летательные аппараты. Об истории камней Ики - в материале РИА Новости.

Уакерос – черные археологи из Перу

История камней Ики возникла в начале 60-х годов XX века, когда они буквально заполонили чёрный антикварный рынок Перу.
Их поставщиками стали "черные археологи", профессиональные охотники за древностями, так называемые "уакерос".
Они сплошь были из бедных местных жителей, прекрасно знавших особенности рельефа. Работали "уакерос" в тайне, оставляя после себя полностью разграбленные памятники.
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Two stones depicting human figuresКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Two stones depicting human figures
Камни Ики
А первыми известными коллекционерами камней считаются братья Карлос и Пабло Сольди, бывшие "уакерос", поставившие дело на коммерческие рельсы и сумевшие даже выйти на американский рынок антиквариата, а также архитектор Сантьяго Агурто Кальво.
Большая часть камней была собрана в окрестностях перуанского города Ика, в связи с которым они и получили своё название. Размеры и масса камней сильно разняться: маленькие весят по 15—20 граммов, а самые большие достигают 500 кг при высоте в 1,5 метра.
Наиболее распространённый размер соответствует арбузу. Камни преимущественно чёрного цвета, но встречаются серые, бежевые и розоватые.
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / One of the Ica stones, featuring depictions of various different dinosaursКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / One of the Ica stones, featuring depictions of various different dinosaurs
Камни Ики

Предлагали за бесценок и убеждали, что камни подлинные

Любопытно, что Кальво, желая убедиться в подлинности камней, в 1966 году самостоятельно занимался раскопками в районе Окукахе, городка в 40 км от Ики, где камни попадались особенно часто, и он обнаружил два экземпляра в погребениях доиспанских культур.
Нужно отметить два существенных момента.
Во-первых, в те годы "уакерос" продавали камни коллекционерам за смешную цену в несколько десятков долларов.
Во-вторых, камни со странными изображениями вызывали у коллекционеров существенные подозрения, "уакерос" без проблем предлагали показать места находок камней, чтобы подтвердить их подлинность.
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Stone appearing to depict humans riding on a dinosaurКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Stone appearing to depict humans riding on a dinosaur
Камни Ики

Изображения, полностью меняющие наше представления о прошлом

Но по-настоящему знаменитыми на весь мир камни Ики сделал Хавьер Кабрера, профессор медицины, декан медицинского факультета в Университете Лимы. Его так захватили загадочные камни, что в конце жизни он забросил медицину, полностью сосредоточившись на их коллекционировании.
Впрочем, понять ученого можно, на камни нанесены сюжеты, которые полностью меняют наше представления о прошлом, отражающие пересадку органов, наблюдение небесных тел, охоту, жизнь животных, включая динозавров.
CC BY-SA 4.0 / Peruwikila / Campus in Santiago de Surco, LimaУниверситет Лимы
Университет Лимы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Peruwikila / Campus in Santiago de Surco, Lima
Университет Лимы
На одном из камней "древний доктор" принимает роды у самки ящера. На другой картинке динозавры мирно пасутся, есть изображения охоты на динозавров и использовании их в качестве "лошади".
И это при том, что между последними динозаврами и первыми людьми промежуток более 60 млн лет. Попадаются изображения кенгуру, которые водятся в Австралии, но никак не в Перу.
Коллекция доктора Кабреры насчитывает порядка 11 тысяч экспонатов. В настоящее время она хранится в "Научном музее Хавьера Кабреры", расположенном в центре города Ика.
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / A collection of Ica stones surrounding a portrait of Javier Cabrera DarqueaПортрет Хавьера Кабреры на фоне камней Ики
Портрет Хавьера Кабреры на фоне камней Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / A collection of Ica stones surrounding a portrait of Javier Cabrera Darquea
Портрет Хавьера Кабреры на фоне камней Ики

Современная наука отвергает подлинность, но……

Современная наука считает камни Ики искусной подделкой, так как нет прямых доказательств, что они имеют древнее происхождение. Невозможно определить реальный возраст камней, поскольку на них отсутствует органика, а месторасположение пещеры, где они якобы были найдены, держится в секрете.
Однако сторонники подлинности камней приводят свои аргументы.
Первоначально, в 1960–1980-х годах, камни продавались буквально "за копейки", что никак не окупало бы затрат на их изготовление.
Сейчас камней Ики найдено уже более 50 тысяч, чтобы их сделать, требовались бы промышленные масштабы заготовки и производства рисунков, а это не могло бы остаться незамеченным.
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Stone supposedly depicting brain surgeryКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Brattarb / Stone supposedly depicting brain surgery
Камни Ики

Правильные изображения динозавров

Плюс на камнях изображены диплодоки с треугольными вертикальными пластинами на спине, наличие которых было подтверждено лишь в начале 1990-х годов.
Кроме того, на некоторых рисунках эти животные изображены стоящими на задних лапах, что прежде ошибочно считалось невозможным. В 1940—1950-х годах данные факты палеонтологам ещё известны не были, тогда почему они были известны таинственным художникам?
Похоже, что камни Ики пока представляют собой загадку, которая еще ждет своего решения и дальнейших исследований специалистов.
© Getty Images / Heritage ImagesКамни Ики
Камни Ики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Getty Images / Heritage Images
Камни Ики
 
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