https://ria.ru/20250701/kallas-2026430046.html

"Женщина бредит": на Западе набросились на Каллас из-за слов о России

"Женщина бредит": на Западе набросились на Каллас из-за слов о России - РИА Новости, 01.07.2025

"Женщина бредит": на Западе набросились на Каллас из-за слов о России

Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете санкций против России и продолжении давления на... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:29:00+03:00

2025-07-01T06:29:00+03:00

2025-07-01T15:23:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете санкций против России и продолжении давления на Москву."Мы это уже слышали дюжину раз, 17 пакетов санкций ничего не решили, европейцы только стали больше платить за электричество", — написал András LÁSZLÓ."В России все отлично, страдает только Европа. В утиль НАТО и ЕС", — потребовал Mischievous_Keith."Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру на Украине? Эта женщина полностью бредит", — отметил Tsotne Bakuria."Определение безумия — это делать одно и то же и ожидать другого результата. Вы воплощение безумия и глупости..." — поставила диагноз Anna."Вы хотя бы можете говорить на русском языке, нам-то придется его учить", — сыронизировал adrian11.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить новый пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.

https://ria.ru/20250630/zamysel-2026185171.html

https://ria.ru/20250701/gotovit-2026415528.html

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

россия

европа

украина

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в мире, россия, европа, кайя каллас, евросоюз, украина, брюссель