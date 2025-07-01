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Израиль пригрозил хуситам новым ударом
Израиль пригрозил хуситам новым ударом - РИА Новости, 01.07.2025
Израиль пригрозил хуситам новым ударом
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) после очередного ракетного пуска по территории Израиля... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:59:00+03:00
2025-07-01T21:59:00+03:00
2025-07-01T21:59:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) после очередного ракетного пуска по территории Израиля с их стороны. "Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Ранее во вторник армия Израиля перехватила очередную ракету, запущенную из Йемена. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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в мире, израиль, йемен, тегеран (город), исраэль кац, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Тегеран (город), Исраэль Кац, Ансар Алла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль пригрозил хуситам новым ударом
Министр обороны Израиля Кац пригрозил хуситам новым ударом после ракетного пуска