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Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена

Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 01.07.2025

Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, ВВС работают над перехватом. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:32:00+03:00

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2025-07-01T20:32:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, ВВС работают над перехватом. "Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Системы воздушной обороны ВВС действуют для перехвата угрозы", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале.

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в мире, израиль, йемен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте