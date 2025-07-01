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Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена
Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 01.07.2025
Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, ВВС работают над перехватом. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:32:00+03:00
2025-07-01T20:32:00+03:00
2025-07-01T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, ВВС работают над перехватом. "Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Системы воздушной обороны ВВС действуют для перехвата угрозы", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, йемен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракеты из Йемена
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена