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Израиль заявил о перехвате 99 процентов иранских дронов - РИА Новости, 01.07.2025
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06:57 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/izrail-2026431611.html
Израиль заявил о перехвате 99 процентов иранских дронов
Израиль заявил о перехвате 99 процентов иранских дронов - РИА Новости, 01.07.2025
Израиль заявил о перехвате 99 процентов иранских дронов
Силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:57:00+03:00
2025-07-01T06:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Ряд арабских и российских аналитиков в беседе с РИА Новости выразили мнение, что израильская система ПВО "Железный купол" показала свою уязвимость, оказавшись не способной перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности. Командование вооруженных сил Ирана в свою очередь неоднократно заявляло в ходе конфликта, что большая часть выпущенных ракет достигли своих целей. "Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий, и подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены. Говоря о баллистических ракетах - Иран выпустил свыше 500 таких ракет, и 86% из них были перехвачены. Это тоже является рекордом на международном уровне, учитывая тип и количество одновременных запусков", - сказал Адраи. Собеседник агентства отметил, что в армии Израиля убеждены, что план иранского ракетного удара завершился провалом, а израильские ПВО добились "серьезных успехов". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил о перехвате 99 процентов иранских дронов

Представитель ЦАХАЛ Адраи: Израиль перехватил 99% иранских дронов и 86% ракет

© AP Photo / Leo CorreaПВО Израиля
ПВО Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
ПВО Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Ряд арабских и российских аналитиков в беседе с РИА Новости выразили мнение, что израильская система ПВО "Железный купол" показала свою уязвимость, оказавшись не способной перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности. Командование вооруженных сил Ирана в свою очередь неоднократно заявляло в ходе конфликта, что большая часть выпущенных ракет достигли своих целей.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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"Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий, и подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены. Говоря о баллистических ракетах - Иран выпустил свыше 500 таких ракет, и 86% из них были перехвачены. Это тоже является рекордом на международном уровне, учитывая тип и количество одновременных запусков", - сказал Адраи.
Собеседник агентства отметил, что в армии Израиля убеждены, что план иранского ракетного удара завершился провалом, а израильские ПВО добились "серьезных успехов".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Израильская система ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
КСИР Ирана заявил, что Израиль разместил средства ПВО в жилых районах
19 июня, 11:26
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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