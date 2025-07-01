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В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты - РИА Новости, 01.07.2025
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01:30 01.07.2025 (обновлено: 02:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/izrail-2026414684.html
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты - РИА Новости, 01.07.2025
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты
Армия обороны Израиля якобы уничтожила иранскую военную элиту, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:30:00+03:00
2025-07-01T02:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля якобы уничтожила иранскую военную элиту, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. "Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их", - сказал Эдри, отвечая на вопрос, планировал ли Израиль ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану. Позднее Каани принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250630/iran-2026332243.html
https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты

Представитель ЦАХАЛ Эдри: Израиль уничтожил иранскую военную элиту

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля якобы уничтожила иранскую военную элиту, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
"Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их", - сказал Эдри, отвечая на вопрос, планировал ли Израиль ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В ЦАХАЛ заявили, что между армиями Израиля и Ирана нет контактов
Вчера, 16:07
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану. Позднее Каани принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране
23 июня, 22:54
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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