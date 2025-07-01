https://ria.ru/20250701/izrail-2026414684.html

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты - РИА Новости, 01.07.2025

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении иранской военной элиты

Армия обороны Израиля якобы уничтожила иранскую военную элиту, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:30:00+03:00

2025-07-01T01:30:00+03:00

2025-07-01T02:35:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

али хаменеи

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943378_0:404:1440:1214_1920x0_80_0_0_820e4b67c200db73a1095c891a10f9ba.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля якобы уничтожила иранскую военную элиту, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. "Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их", - сказал Эдри, отвечая на вопрос, планировал ли Израиль ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану. Позднее Каани принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250630/iran-2026332243.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте