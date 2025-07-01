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Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага - РИА Новости, 01.07.2025
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20:58 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026617648.html
Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага
Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага - РИА Новости, 01.07.2025
Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага
Люди, публикующие неподтвержденные данные и видео об атаке на Ижевск, работают на цели врага, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:58:00+03:00
2025-07-01T20:58:00+03:00
происшествия
ижевск
александр бречалов
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Люди, публикующие неподтвержденные данные и видео об атаке на Ижевск, работают на цели врага, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Во вторник Бречалов заявил, что после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. В сообщении правительства региона говорится, что Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. Позже глава Удмуртии уточнил, что число пострадавших выросло до 42 человек. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. Также Бречалов сообщил, что в цехе пострадавшего предприятия ликвидировано открытое горение. "Я хочу обратиться ко всем, кто в погоне за подписчиками, за "лайками", позволяет себе провокации - публикацию неподтвержденных, а порой и вовсе ложных данных. Вы работаете на цели врага. Надеюсь, вы отдаете себе в этом полный отчет, потому что главная цель украинского режима сегодня - это паника и страх", - сказал Бречалов. Глава Удмуртии также попросил жителей республики не публиковать и не репостить данные и видео из неофициальных источников, чтобы "не помогать этим врагу".
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происшествия, ижевск, александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов
Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага

Бречалов: публикующие фейки об атаке на Ижевск работают на цели врага

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Люди, публикующие неподтвержденные данные и видео об атаке на Ижевск, работают на цели врага, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Во вторник Бречалов заявил, что после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. В сообщении правительства региона говорится, что Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. Позже глава Удмуртии уточнил, что число пострадавших выросло до 42 человек. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. Также Бречалов сообщил, что в цехе пострадавшего предприятия ликвидировано открытое горение.
"Я хочу обратиться ко всем, кто в погоне за подписчиками, за "лайками", позволяет себе провокации - публикацию неподтвержденных, а порой и вовсе ложных данных. Вы работаете на цели врага. Надеюсь, вы отдаете себе в этом полный отчет, потому что главная цель украинского режима сегодня - это паника и страх", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртии также попросил жителей республики не публиковать и не репостить данные и видео из неофициальных источников, чтобы "не помогать этим врагу".
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ПроисшествияИжевскАлександр Бречалов
 
 
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