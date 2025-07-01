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Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
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19:24 01.07.2025 (обновлено: 19:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026605998.html
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:24:00+03:00
2025-07-01T19:39:00+03:00
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять - в тяжелом состоянии."В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.
https://ria.ru/20250701/udmurtiya-2026607068.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Бречалов: 6 пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске находятся в тяжелом состоянии

Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять - в тяжелом состоянии.
«
"В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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ПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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