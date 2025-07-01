https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026605998.html

Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025

Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:24:00+03:00

2025-07-01T19:24:00+03:00

2025-07-01T19:39:00+03:00

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять - в тяжелом состоянии."В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.

https://ria.ru/20250701/udmurtiya-2026607068.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов