https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026605998.html
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:24:00+03:00
2025-07-01T19:24:00+03:00
2025-07-01T19:39:00+03:00
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять - в тяжелом состоянии."В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки", - написал Бречалов.
https://ria.ru/20250701/udmurtiya-2026607068.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Бречалов: 6 пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске находятся в тяжелом состоянии