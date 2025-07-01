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Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск - РИА Новости, 01.07.2025
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14:14 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск - РИА Новости, 01.07.2025
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:14:00+03:00
2025-07-01T14:14:00+03:00
происшествия
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые. "Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших безусловно будет оказана", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20250701/ataka-2026469090.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск

Бречалов: родным погибших при атаке на предприятие в Ижевске окажут помощь

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые.
«
"Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших безусловно будет оказана", - сказал Бречалов.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Ижевске беспилотник атаковал предприятие, есть погибшие и тяжелораненые
11:21
 
ПроисшествияИжевскАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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