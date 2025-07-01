https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск - РИА Новости, 01.07.2025
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:14:00+03:00
2025-07-01T14:14:00+03:00
2025-07-01T14:14:00+03:00
происшествия
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые. "Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших безусловно будет оказана", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20250701/ataka-2026469090.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
Бречалов: родным погибших при атаке на предприятие в Ижевске окажут помощь