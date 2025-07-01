https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html

Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск

Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск - РИА Новости, 01.07.2025

Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск

Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:14:00+03:00

2025-07-01T14:14:00+03:00

2025-07-01T14:14:00+03:00

происшествия

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026458371_182:118:1239:712_1920x0_80_0_0_95e078c2318fb509767acadd960df50a.jpg

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые. "Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших безусловно будет оказана", - сказал Бречалов.

https://ria.ru/20250701/ataka-2026469090.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)