При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека
Бречалов: при атаке БПЛА на Ижевск погибли 3 человека
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.
"К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким — глубочайшие соболезнования", — написал руководитель региона.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
По его словам, еще 35 человек доставили в больницы, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Бречалов пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Он также заявил, что доложил президенту о произошедшем.
Атака БПЛА на Ижевск
- Во вторник около 9:00 мск в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Одно из предприятий подверглось атаке дрона, спасатели устраняют очаги возгорания на объекте.
- Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10.
- Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
- В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей