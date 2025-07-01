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При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 01.07.2025 (обновлено: 14:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026511223.html
При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека
При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека - РИА Новости, 01.07.2025
При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека
Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:59:00+03:00
2025-07-01T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ижевск
александр бречалов
вооруженные силы украины
россия
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КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале."К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким — глубочайшие соболезнования", — написал руководитель региона.По его словам, еще 35 человек доставили в больницы, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Бречалов пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Он также заявил, что доложил президенту о произошедшем. Атака БПЛА на Ижевск
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происшествия, ижевск, александр бречалов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека

Бречалов: при атаке БПЛА на Ижевск погибли 3 человека

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.
"К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким — глубочайшие соболезнования", — написал руководитель региона.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
По его словам, еще 35 человек доставили в больницы, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Бречалов пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Он также заявил, что доложил президенту о произошедшем.

Атака БПЛА на Ижевск

  • Во вторник около 9:00 мск в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Одно из предприятий подверглось атаке дрона, спасатели устраняют очаги возгорания на объекте.
  • Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10.
  • Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
  • В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИжевскАлександр БречаловВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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