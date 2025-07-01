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При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека

При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека - РИА Новости, 01.07.2025

При атаке беспилотников на Ижевск погибли три человека

Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:59:00+03:00

2025-07-01T13:59:00+03:00

2025-07-01T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ижевск

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вооруженные силы украины

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КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале."К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким — глубочайшие соболезнования", — написал руководитель региона.По его словам, еще 35 человек доставили в больницы, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Бречалов пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Он также заявил, что доложил президенту о произошедшем. Атака БПЛА на Ижевск

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2025

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происшествия, ижевск, александр бречалов, вооруженные силы украины, россия