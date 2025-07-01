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В Ижевске после атаки на предприятие госпитализировали 35 человек
В Ижевске после атаки на предприятие госпитализировали 35 человек - РИА Новости, 01.07.2025
В Ижевске после атаки на предприятие госпитализировали 35 человек
Тридцать пять человек госпитализированы после атаки на предприятие в Ижевске, десять из них находятся в тяжелом состоянии, заявил глава Удмуртии Александр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:56:00+03:00
2025-07-01T13:56:00+03:00
2025-07-01T14:19:00+03:00
происшествия
ижевск
александр бречалов
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Тридцать пять человек госпитализированы после атаки на предприятие в Ижевске, десять из них находятся в тяжелом состоянии, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Был у пострадавших в больнице - на данный момент госпитализированы 35 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Всем наши доктора оказывают помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра",- сказал Бречалов.Ранее сообщалось, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ, по данным властей, есть погибшие и тяжелораненые.
https://ria.ru/20250701/ataka-2026468894.html
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происшествия, ижевск, александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов
В Ижевске после атаки на предприятие госпитализировали 35 человек
Бречалов: 35 человек госпитализированы после атаки на предприятие в Ижевске