https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026480928.html

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 01.07.2025

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:18:00+03:00

2025-07-01T12:18:00+03:00

2025-07-01T12:18:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. "В аэропорту Ижевск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250701/ataka-2026468894.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество