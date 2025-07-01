https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026440252.html

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:54:00+03:00

2025-07-01T08:54:00+03:00

2025-07-01T09:01:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250701/saratov-2026440521.html

ижевск

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество