Суд оштрафовал Тимура Иванова на сто миллионов рублей по делу о хищениях
Мосгорсуд назначил Тимуру Иванову штраф в 100 млн рублей по делу о хищениях
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд назначил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову штраф в 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня суд вынес Иванову приговор по делу о хищениях — 13 лет лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали имущество на два с половиной миллиарда рублей.
При этом прокурор требовал для подсудимого 14 с половиной лет колонии общего режима.
Второго фигуранта дела, бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова осудили на 12 с половиной лет со штрафом на 25 миллионов.
Оба обвиняемых вину не признали.
Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.
Дело касается событий 2015 года. По версии следствия, Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек своего подчиненного, руководителя "Оборонлогистики" Филатова, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению денег банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, всего они похитили более 216 миллионов рублей.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин проходят по делу о взятках, которое еще не дошло до суда.