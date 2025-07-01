Иран установит личности людей, участвовавших в атаке Израиля, заявил Аракчи
Аракчи: Иран установит личности людей, участвовавших в нападении на страну
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Иран устанавливает лиц, участвовавших в нападении США и Израиля на территорию исламской республики, а также занимается в международных организациях вопросом компенсации ущерба, понесенного от ударов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Аракчи, решительно осудив действия Соединенных Штатов и Израиля по нападению на Иран, заявил, что Тегеран серьезно отстаивает свое право на установление лиц, участвовавших в агрессии, а также занимается в международных организациях вопросом выплаты компенсации", - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале МИД Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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