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Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу

Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу - РИА Новости, 01.07.2025

Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:57:00+03:00

2025-07-01T18:57:00+03:00

2025-07-01T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщили в Генпрокуратуре РФ. "Установлено, что заместитель начальника главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приобрел 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей", - говорится в сообщении. При этом он, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог. По итогам проверки Генпрокуратура России направила в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга иск об обращении незаконно приобретенного Мойсеенко имущества в доход государства. Во вторник суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России "Кресты-2", осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.

https://ria.ru/20250617/sud-2023393388.html

https://ria.ru/20250407/konfiskatsiya-2009743926.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)