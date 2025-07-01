https://ria.ru/20250701/gvardiya-2026492144.html

AP: генерал ВС США попросил отозвать часть Нацгвардии из Лос-Анджелеса

AP: генерал ВС США попросил отозвать часть Нацгвардии из Лос-Анджелеса - РИА Новости, 01.07.2025

AP: генерал ВС США попросил отозвать часть Нацгвардии из Лос-Анджелеса

Генерал ВС США Грегори Гуллиот попросил главу Пентагона Пита Хегсета отозвать 200 бойцов нацгвардии, направленных в Лос-Анджелес для подавления протестов, и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:02:00+03:00

2025-07-01T13:02:00+03:00

2025-07-01T13:02:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генерал ВС США Грегори Гуллиот попросил главу Пентагона Пита Хегсета отозвать 200 бойцов нацгвардии, направленных в Лос-Анджелес для подавления протестов, и вернуть их к борьбе с природными пожарами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. В середине июня Северное командование вооруженных сил США сообщало, что подкрепление из 2 тысяч служащих нацгвардии было отправлено к 4,1 тысячи уже размещенных в мегаполисе нацгвардейцев и 700 морским пехотинцам. "Возглавляющий Северное командование генерал Грегори Гуллиот недавно направил Хегсету просьбу вернуть 200 бойцов национальной гвардии в... подразделение национальной гвардии Калифорнии по борьбе с лесными пожарами", - говорится в сообщении агентства. Как подчеркивает агентство, сейчас Калифорния переживает пик сезона природных пожаров, а губернатор штата Гэвин Ньюсом заявлял, что в нацгвардии Калифорнии не хватает людей в связи с отправкой служащих на подавление протестов. Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Как передавал корреспондент РИА Новости, протесты перерастали в стычки с полицией, а правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.

https://ria.ru/20250620/tramp-2024088722.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023251967.html

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в мире, лос-анджелес, калифорния, сан-франциско, гэвин ньюсом, пит хегсет, вооруженные силы сша, министерство обороны сша