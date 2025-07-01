https://ria.ru/20250701/gutsul-2026583807.html

Глава Гагаузии назвала дело против нее сплошным обманом

Глава Гагаузии назвала дело против нее сплошным обманом - РИА Новости, 01.07.2025

Глава Гагаузии назвала дело против нее сплошным обманом

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам, что уголовное дело против нее является сплошным обманом, поскольку расследование и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:28:00+03:00

2025-07-01T17:28:00+03:00

2025-07-01T17:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам, что уголовное дело против нее является сплошным обманом, поскольку расследование и рассмотрение дела проводилось с нарушениями. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Прокурор требует девять лет лишения свободы с немедленным арестом, такого не требуют от убийц и воров… Прокуроры, офицеры уголовного преследования совершили нарушения. Полтора месяца после обыска мне не предъявляли обвинений, не было статуса подозреваемой в течение пяти дней, не было статуса обвиняемой в положенной срок. Это дело - сплошной обман, это дело должно быть аннулировано, здесь всё незаконно", - заявила Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что несколько ее коллег пошли на сделку с прокурорами, после чего превратились из подозреваемых в свидетелей. По ее словам, обвинения ей предъявлены за действия в тот период времени, когда она либо была беременна, либо находилась в декретном отпуске. "По уставу партии "Шор", прерогатива финансирования была у председателя партии, как секретарь, будучи членом департамента мониторинга может повлиять на это? Ни один свидетель не предоставил доказательств того, что я якобы ввозила в Молдавию незаконные финансовые средства. Я ни разу не ввозила в страну ни одного лея", - отметила Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html

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