Глава Гагаузии назвала дело против нее сплошным обманом
Гуцул из-за нарушений назвала уголовное дело против нее сплошным обманом
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам, что уголовное дело против нее является сплошным обманом, поскольку расследование и рассмотрение дела проводилось с нарушениями.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
"Прокурор требует девять лет лишения свободы с немедленным арестом, такого не требуют от убийц и воров… Прокуроры, офицеры уголовного преследования совершили нарушения. Полтора месяца после обыска мне не предъявляли обвинений, не было статуса подозреваемой в течение пяти дней, не было статуса обвиняемой в положенной срок. Это дело - сплошной обман, это дело должно быть аннулировано, здесь всё незаконно", - заявила Гуцул.
Глава Гагаузии отметила, что несколько ее коллег пошли на сделку с прокурорами, после чего превратились из подозреваемых в свидетелей. По ее словам, обвинения ей предъявлены за действия в тот период времени, когда она либо была беременна, либо находилась в декретном отпуске.
"По уставу партии "Шор", прерогатива финансирования была у председателя партии, как секретарь, будучи членом департамента мониторинга может повлиять на это? Ни один свидетель не предоставил доказательств того, что я якобы ввозила в Молдавию незаконные финансовые средства. Я ни разу не ввозила в страну ни одного лея", - отметила Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.