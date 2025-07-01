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Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие - РИА Новости, 01.07.2025
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14:49 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gutsul-2026527008.html
Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие
Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие - РИА Новости, 01.07.2025
Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие
Судебный процесс над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул является очередной попыткой властей Молдавии запугать оппозицию и подавить любое инакомыслие,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:49:00+03:00
2025-07-01T14:49:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Судебный процесс над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул является очередной попыткой властей Молдавии запугать оппозицию и подавить любое инакомыслие, заявил член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский. Сторонники Гуцул во вторник собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где проходят прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". "Нынешние власти продолжают запугивать население нашей страны. Они запугивают любого инакомыслящего. Запугивают оппозицию, простых граждан. И сегодняшний процесс Евгении Гуцул - это в очередной раз попытка продемонстрировать всему обществу, что тот, кто не хочет мириться с нынешним диктаторским режимом, будет наказан", - сказал Витнянский перед собравшимися. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник прокурор Геннадий Епуре заявил, что прокуратура Молдавии просит суд Кишинева осудить Гуцул на 9 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Возрождение, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие

Витнянский: судом над Гуцул власти Молдавии пытаются подавить любое инакомыслие

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Судебный процесс над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул является очередной попыткой властей Молдавии запугать оппозицию и подавить любое инакомыслие, заявил член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
Сторонники Гуцул во вторник собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где проходят прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор".
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
21 июня, 07:18
«
"Нынешние власти продолжают запугивать население нашей страны. Они запугивают любого инакомыслящего. Запугивают оппозицию, простых граждан. И сегодняшний процесс Евгении Гуцул - это в очередной раз попытка продемонстрировать всему обществу, что тот, кто не хочет мириться с нынешним диктаторским режимом, будет наказан", - сказал Витнянский перед собравшимися.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник прокурор Геннадий Епуре заявил, что прокуратура Молдавии просит суд Кишинева осудить Гуцул на 9 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности в течение пяти лет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы
13:27
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулВозрождениеSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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