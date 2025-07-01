https://ria.ru/20250701/gruziya-2026408788.html

В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии

В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии - РИА Новости, 01.07.2025

В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии

Временный поверенный в делах Грузии в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с якобы "репрессиями против гражданского общества" в Грузии, говорится... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:22:00+03:00

2025-07-01T00:22:00+03:00

2025-07-01T00:22:00+03:00

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Грузии в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с якобы "репрессиями против гражданского общества" в Грузии, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии. "Сегодня временный поверенный в делах Грузии был вызвал в министерство иностранных дел, где высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии "Грузинская мечта" на Великобританию и ее международных партнеров", - говорится в заявлении. При этом не уточняется, о как их именно обвинениях и нападках идет речь. Отмечается, что МИД выражает протест против "притеснений гражданского общества, независимых СМИ и критических высказываний со стороны партии "Грузинская мечта". Заявление также цитирует представителя МИД Британии, который осуждает заключение в Грузии "видных деятелей оппозиции" и "конкурентов" в тюрьму, не уточная, о ком идет речь. "Правительство Великобритании без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержке демократии, свобод и прав человека", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250630/gruziya-2026393031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, великобритания