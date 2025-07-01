Рейтинг@Mail.ru
В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gruziya-2026408788.html
В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии
В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии - РИА Новости, 01.07.2025
В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии
Временный поверенный в делах Грузии в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с якобы "репрессиями против гражданского общества" в Грузии, говорится... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:22:00+03:00
2025-07-01T00:22:00+03:00
в мире
грузия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94859/96/948599613_0:52:800:502_1920x0_80_0_0_cd0e1ec41ca47a6ab0f8d130cf5ea38b.jpg
ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Грузии в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с якобы "репрессиями против гражданского общества" в Грузии, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии. "Сегодня временный поверенный в делах Грузии был вызвал в министерство иностранных дел, где высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии "Грузинская мечта" на Великобританию и ее международных партнеров", - говорится в заявлении. При этом не уточняется, о как их именно обвинениях и нападках идет речь. Отмечается, что МИД выражает протест против "притеснений гражданского общества, независимых СМИ и критических высказываний со стороны партии "Грузинская мечта". Заявление также цитирует представителя МИД Британии, который осуждает заключение в Грузии "видных деятелей оппозиции" и "конкурентов" в тюрьму, не уточная, о ком идет речь. "Правительство Великобритании без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержке демократии, свобод и прав человека", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250630/gruziya-2026393031.html
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102119.html
грузия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94859/96/948599613_4:0:800:597_1920x0_80_0_0_db1ce22dbeff61242560fbcb554a3887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, великобритания
В мире, Грузия, Великобритания
В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии

МИД Британии вызвал поверенного в делах Грузии из-за якобы репрессий в стране

© Фото : public domain, ArpingstonЗдание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : public domain, Arpingston
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Грузии в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с якобы "репрессиями против гражданского общества" в Грузии, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии.
"Сегодня временный поверенный в делах Грузии был вызвал в министерство иностранных дел, где высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии "Грузинская мечта" на Великобританию и ее международных партнеров", - говорится в заявлении.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии
Вчера, 20:53
При этом не уточняется, о как их именно обвинениях и нападках идет речь. Отмечается, что МИД выражает протест против "притеснений гражданского общества, независимых СМИ и критических высказываний со стороны партии "Грузинская мечта". Заявление также цитирует представителя МИД Британии, который осуждает заключение в Грузии "видных деятелей оппозиции" и "конкурентов" в тюрьму, не уточная, о ком идет речь.
"Правительство Великобритании без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержке демократии, свобод и прав человека", - говорится в заявлении.
Участник акции протеста оппозиции в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией
5 июня, 14:45
 
В миреГрузияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала