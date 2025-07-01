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"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России - РИА Новости, 01.07.2025
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, пишет политолог и исследователь пропаганды Йонас... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:47:00+03:00
2025-07-01T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, пишет политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель для Berliner Zeitung."Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России", — написал он.В материале особо упоминается, что европейские лидеры начали действовать по методичкам 20-го века, чтобы сильнее разжечь пламя антироссийской истерии. Так, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу США."Стратегия Бернейса была столь же проста, сколь и успешна: он <…> в течение многих месяцев наводнял американские СМИ сообщениями страха по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в Соединенные Штаты <…> Подобно Бернейсу в 1953 году сейчас создается идентичное освещение в крупных СМИ", — заключил Тегель.Президент Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы возглавляемой им страны на оборону будут снижаться, а на Западе, наоборот, будут только расти.Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил обещание о нерасширении на Восток.
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в мире, германия, европа, россия, нато
В мире, Германия, Европа, Россия, НАТО
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
Berliner Zeitung: европейцев готовят к войне с Россией по методичкам 20 века