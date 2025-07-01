Рейтинг@Mail.ru
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 01.07.2025 (обновлено: 01:53 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/gotovit-2026415528.html
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России - РИА Новости, 01.07.2025
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, пишет политолог и исследователь пропаганды Йонас... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:47:00+03:00
2025-07-01T01:53:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, пишет политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель для Berliner Zeitung."Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России", — написал он.В материале особо упоминается, что европейские лидеры начали действовать по методичкам 20-го века, чтобы сильнее разжечь пламя антироссийской истерии. Так, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу США."Стратегия Бернейса была столь же проста, сколь и успешна: он &lt;…&gt; в течение многих месяцев наводнял американские СМИ сообщениями страха по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в Соединенные Штаты &lt;…&gt; Подобно Бернейсу в 1953 году сейчас создается идентичное освещение в крупных СМИ", — заключил Тегель.Президент Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы возглавляемой им страны на оборону будут снижаться, а на Западе, наоборот, будут только расти.Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил обещание о нерасширении на Восток.
https://ria.ru/20250628/uzhas-2025971582.html
https://ria.ru/20250630/zamysel-2026185171.html
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, нато
В мире, Германия, Европа, Россия, НАТО
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России

Berliner Zeitung: европейцев готовят к войне с Россией по методичкам 20 века

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, пишет политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель для Berliner Zeitung.
"Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России", — написал он.
Владимир Зеленский перед выступлением в Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
"Уже не отрицают": речь Зеленского в Совете Европы вызвала ужас в США
28 июня, 05:10
В материале особо упоминается, что европейские лидеры начали действовать по методичкам 20-го века, чтобы сильнее разжечь пламя антироссийской истерии. Так, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу США.
"Стратегия Бернейса была столь же проста, сколь и успешна: он <…> в течение многих месяцев наводнял американские СМИ сообщениями страха по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в Соединенные Штаты <…> Подобно Бернейсу в 1953 году сейчас создается идентичное освещение в крупных СМИ", — заключил Тегель.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США
Вчера, 01:05
Президент Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы возглавляемой им страны на оборону будут снижаться, а на Западе, наоборот, будут только расти.
Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил обещание о нерасширении на Восток.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Доктор Россия выпишет европейским недонаполеонам "Орешник" и "Искандер-М"
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала