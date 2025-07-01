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На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ - РИА Новости, 01.07.2025
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22:20 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/germaniya-2026625386.html
На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ
На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ - РИА Новости, 01.07.2025
На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:20:00+03:00
2025-07-01T22:20:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может претендовать на роль главного поставщика оружия для Украины, пишет Junge Welt."Заявление Вадефуля об усилении сотрудничества в сфере вооружений и технологий между немецкими и украинскими производителями также является тайным посланием Владимиру Зеленскому. Недавно он предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США. "Этого не будет, мой дорогой друг", — отвечает Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть", — говорится в тексте.Издание отмечает, что снабжение Украины оружием открывает возможности для политического влияния со стороны стран Запада."Сотрудничество в сфере вооружений позволит Германии взять на себя лидирующую роль, к чему так сильно стремится правительство Мерца. Чем больше немецкого оружия размещается на Украине, тем больше возможностей для практического выполнения этой роли появляется у ФРГ", — резюмируется в материале.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу во вторник с "секретным" визитом, в ходе которого встретился с главой киевского режима.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, НАТО
На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ

Junge Welt: Германия стремится стать главным поставщиком оружия для Украины

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может претендовать на роль главного поставщика оружия для Украины, пишет Junge Welt.
"Заявление Вадефуля об усилении сотрудничества в сфере вооружений и технологий между немецкими и украинскими производителями также является тайным посланием Владимиру Зеленскому. Недавно он предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США. "Этого не будет, мой дорогой друг", — отвечает Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть", — говорится в тексте.
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Издание отмечает, что снабжение Украины оружием открывает возможности для политического влияния со стороны стран Запада.
"Сотрудничество в сфере вооружений позволит Германии взять на себя лидирующую роль, к чему так сильно стремится правительство Мерца. Чем больше немецкого оружия размещается на Украине, тем больше возможностей для практического выполнения этой роли появляется у ФРГ", — резюмируется в материале.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу во вторник с "секретным" визитом, в ходе которого встретился с главой киевского режима.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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