https://ria.ru/20250701/germaniya-2026625386.html

На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ

На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ - РИА Новости, 01.07.2025

На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:20:00+03:00

2025-07-01T22:20:00+03:00

2025-07-01T22:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может претендовать на роль главного поставщика оружия для Украины, пишет Junge Welt."Заявление Вадефуля об усилении сотрудничества в сфере вооружений и технологий между немецкими и украинскими производителями также является тайным посланием Владимиру Зеленскому. Недавно он предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США. "Этого не будет, мой дорогой друг", — отвечает Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть", — говорится в тексте.Издание отмечает, что снабжение Украины оружием открывает возможности для политического влияния со стороны стран Запада."Сотрудничество в сфере вооружений позволит Германии взять на себя лидирующую роль, к чему так сильно стремится правительство Мерца. Чем больше немецкого оружия размещается на Украине, тем больше возможностей для практического выполнения этой роли появляется у ФРГ", — резюмируется в материале.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу во вторник с "секретным" визитом, в ходе которого встретился с главой киевского режима.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html

https://ria.ru/20250604/oruzhie-2020873574.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, нато