На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ
Junge Welt: Германия стремится стать главным поставщиком оружия для Украины
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Одессу преследовал одну цель – убедить Владимира Зеленского в том, что только ФРГ может претендовать на роль главного поставщика оружия для Украины, пишет Junge Welt.
"Заявление Вадефуля об усилении сотрудничества в сфере вооружений и технологий между немецкими и украинскими производителями также является тайным посланием Владимиру Зеленскому. Недавно он предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США. "Этого не будет, мой дорогой друг", — отвечает Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть", — говорится в тексте.
Издание отмечает, что снабжение Украины оружием открывает возможности для политического влияния со стороны стран Запада.
"Сотрудничество в сфере вооружений позволит Германии взять на себя лидирующую роль, к чему так сильно стремится правительство Мерца. Чем больше немецкого оружия размещается на Украине, тем больше возможностей для практического выполнения этой роли появляется у ФРГ", — резюмируется в материале.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу во вторник с "секретным" визитом, в ходе которого встретился с главой киевского режима.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.