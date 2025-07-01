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Германия усилила контроль над судами в Балтийском море
Германия усилила контроль над судами в Балтийском море - РИА Новости, 01.07.2025
Германия усилила контроль над судами в Балтийском море
Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море с 1 июля, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:20:00+03:00
2025-07-01T22:20:00+03:00
2025-07-01T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море с 1 июля, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти, сообщает немецкое министерство иностранных дел. "С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет (наличия – ред.) страховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива", - говорится в пресс-релизе, разосланном МИД ФРГ. Новые меры затрагивают корабли, идущие на восток, уточняет министерство. Оно обосновывает усиление контроля противодействием так называемому "теневому флоту", якобы связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. Министерство грозит принять меры вплоть до включения кораблей в санкционные списки в случае выявления "отклонений". Швеция также начнет проводить опросы судов, сообщается в пресс-релизе. В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды. В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом" грубейшим посягательством на свободу судоходства.
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в мире, россия, германия, балтийское море, владимир путин, василий небензя, оон, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Балтийское море, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
Германия усилила контроль над судами в Балтийском море
Германия усилила контроль над идущими на восток судами в Балтийском море