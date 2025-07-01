https://ria.ru/20250701/genshtab-2026600692.html

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над территорией в Сумской области

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над территорией в Сумской области - РИА Новости, 01.07.2025

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над территорией в Сумской области

Генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:41:00+03:00

2025-07-01T18:41:00+03:00

2025-07-01T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области. Согласно карте, опубликованной на странице генштаба ВСУ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), под контролем ВС РФ находятся районы населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Кондратовка, Локня. Начиная с 9 марта нынешнего года Минобороны РФ сообщало об освобождении российскими войсками ряда населенных пунктов в Сумской области - Новенькое, Веселовка, Басовка, Журавка, Марьино, Локня, Беловоды, Владимировка, Константиновка, Алексеевка, Андреевка, Водолаги, Кондратовка, Яблоновка, Новониколаевка.* запрещена в РФ как экстремистская

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины