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Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа - РИА Новости, 01.07.2025
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15:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gaza-2026541241.html
Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа
Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа - РИА Новости, 01.07.2025
Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа
Более 170 международных благотворительных и гуманитарных организаций призвали изменить механизмы раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, соответствующее... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:37:00+03:00
2025-07-01T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 170 международных благотворительных и гуманитарных организаций призвали изменить механизмы раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, соответствующее заявление опубликовано на сайте международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. В совместном заявлении, опубликованном на сайте Oxfam, которая присоединилась к нему в понедельник, организации призвали ликвидировать американский гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation, созданны в 2025 году для обеспечения Газы гуманитарной помощью. "Oxfam и более 170 неправительственных организаций, работающих в секторе Газа, призывают к немедленным действиям по прекращению смертоносной израильской схемы распределения (включая... Gaza Humanitarian Foundation) в секторе Газа, возвращению к существующим механизмам координации под руководством ООН и снятию блокады израильского правительства в отношении гуманитарной помощи и коммерческих поставок", - говорится в публикации организации. Согласно заявлению, гуманитарные организации также просят "третьи государства" призвать доноров не финансировать "милитаризованные схемы помощи" и поддержать восстановление "единого координационного механизма под руководством ООН", основанного на международном гуманитарном праве и включающего Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). К заявлению присоединились такие организации, как международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF), христианская организация "Американский комитет Друзей на службе обществу", гуманитарная организация Médecins du Monde, международная благотворительная организация Save the Children. Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини призвал остановить действующую систему раздачи помощи в секторе Газа, поскольку она "не приносит ничего, кроме голода и обстрелов". В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа назвали ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html
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в мире, израиль, оон, oxfam, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ООН, Oxfam, Врачи без границ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа

Более 170 организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 170 международных благотворительных и гуманитарных организаций призвали изменить механизмы раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, соответствующее заявление опубликовано на сайте международной организации по борьбе с неравенством Oxfam.
В совместном заявлении, опубликованном на сайте Oxfam, которая присоединилась к нему в понедельник, организации призвали ликвидировать американский гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation, созданны в 2025 году для обеспечения Газы гуманитарной помощью.
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"Oxfam и более 170 неправительственных организаций, работающих в секторе Газа, призывают к немедленным действиям по прекращению смертоносной израильской схемы распределения (включая... Gaza Humanitarian Foundation) в секторе Газа, возвращению к существующим механизмам координации под руководством ООН и снятию блокады израильского правительства в отношении гуманитарной помощи и коммерческих поставок", - говорится в публикации организации.
Согласно заявлению, гуманитарные организации также просят "третьи государства" призвать доноров не финансировать "милитаризованные схемы помощи" и поддержать восстановление "единого координационного механизма под руководством ООН", основанного на международном гуманитарном праве и включающего Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
К заявлению присоединились такие организации, как международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF), христианская организация "Американский комитет Друзей на службе обществу", гуманитарная организация Médecins du Monde, международная благотворительная организация Save the Children.
Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини призвал остановить действующую систему раздачи помощи в секторе Газа, поскольку она "не приносит ничего, кроме голода и обстрелов".
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа назвали ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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