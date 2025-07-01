https://ria.ru/20250701/frantsiya-2026630024.html

Ле Пен призвала тратить средства на сокращение дефицита бюджета

Ле Пен призвала тратить средства на сокращение дефицита бюджета - РИА Новости, 01.07.2025

Ле Пен призвала тратить средства на сокращение дефицита бюджета

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала власти Франции направить 40 миллиардов евро, в которые казне ежегодно РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:13:00+03:00

2025-07-01T23:13:00+03:00

2025-07-01T23:13:00+03:00

в мире

франция

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марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала власти Франции направить 40 миллиардов евро, в которые казне ежегодно обходится содержание мигрантов, на сокращение бюджетного дефицита. В конце июня французская Обсерватория иммиграции и демографии сообщила, что "чистая стоимость иммиграции для государственных финансов Франции, по оценкам ОЭСР и государственного института CEPII, составляет 35–40 миллиардов евро в год". Согласно исследованию, эта сумма составляет треть годовых бюджетных поступлений от подоходного налога и превышает годовой бюджет МВД. "Сорок миллиардов – это именно та сумма, которую правительство стремится найти, чтобы залатать бюджет 2026 года с помощью дополнительных налогов. Нет сомнений, что ни одного евро экономии не будет сделано в отношении нашей иммиграционной политики, которая стала абсолютным табу", - написала Ле Пен в колонке для издания Figaro. Согласно отчету МВД, за 2024 год число впервые выданных видов на жительство было выше, чем в 2023 году, с историческим рекордом в 343 тысячи. Также было одобрено 130 тысяч заявлений на предоставление убежища. По словам Ле Пен, если к этим цифрам добавить всех нелегальных иммигрантов, то "отметка в 500 тысяч въездов, несомненно, была превышена, что эквивалентно населению Тулузы". Ле Пен также осудила неспособность властей Франции добиться высылки совершивших преступления иностранцев, против которых действует "обязательство покинуть национальную территорию" (OQTF). "Действует старый принцип "все въезжают, никто не выезжает", OQTF исполняются менее, чем в 10% случаев", - отметила политик. Ле Пен указала, что третья часть получивших в прошлом году гражданство Франции являются выходцами из Магриба. "Франция продолжает массово предоставлять свое гражданство – другими словами, разбазаривать его - странам, которые ее постоянно унижают (Алжир), стремятся ее дестабилизировать (Коморские Острова) или из которых она недавно была бесцеремонно изгнана (Мали, Сенегал, Кот-д'Ивуар) из-за дипломатических ошибок Эммануэля Макрона", - посетовала Ле Пен. По ее словам, массовая и неконтролируемая иммиграция "представляет экзистенциальный риск для нашей страны, она опустошает государственные финансы, особенно социальное обеспечение, которые и так находятся в плачевном состоянии". На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что стране в этом году потребуется сэкономить еще 5 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных ранее 5,4% ВВП. Ранее минфин заявлял о необходимости сэкономить 40 миллиардов евро в 2026 году, для чего планируется поднять налоги для обеспеченной части граждан и крупных компаний.

https://ria.ru/20250413/frantsija-2011056785.html

https://ria.ru/20250427/frantsija-2013727520.html

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алжир (провинция)

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в мире, франция, алжир (провинция), коморские острова, марин ле пен, эммануэль макрон, оэср