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Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру

Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру - РИА Новости, 01.07.2025

Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру

Депутаты верхней палаты французского парламента во вторник отклонили девятый по счету вотум недоверия от оппозиции премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:46:00+03:00

2025-07-01T21:46:00+03:00

2025-07-01T21:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Депутаты верхней палаты французского парламента во вторник отклонили девятый по счету вотум недоверия от оппозиции премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый левыми из-за отказа премьера пересмотреть пенсионный возраст по итогу полугодовых консультаций партий и профсоюзов. "Необходимое большинство голосов - 289. За - 189. Большинство не достигнуто, вотум не принят", - заявила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Девятую с момента вступления Байру в должность в декабре резолюцию о недоверии кабмину выдвинула партия социалистов. Причиной стал провал объявленных Байру консультаций партий и профсоюзов по пенсионной реформе и невозможность вернуть пенсионный возраст в 62 года. Чтобы вотум был принят, необходимо было, чтобы и правая, и левая оппозиция проголосовали в его поддержку. Однако правая партия "Национальное объединение", фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, не поддержала вотум. По мнению партии, вотум не отменит пенсионную реформу и не поможет снизить пенсионный возраст. Консультации с партиями и профсоюзами были организованы по инициативе Байру с целью "корректировки" реформы, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Однако ранее Байру подчеркнул, что снижения пенсионного возраста в стране не будет, так как у Франции нет денег на выплаты пенсий. В феврале был опубликован отчет французской счетной палаты, в нем отмечается, что на данный момент дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро, а к 2035 году он составит около 15 миллиардов, к 2045 - около 30 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.

https://ria.ru/20250630/opros-2026293052.html

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в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен