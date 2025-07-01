https://ria.ru/20250701/frantsiya-2026622007.html
Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру
Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру - РИА Новости, 01.07.2025
Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру
Депутаты верхней палаты французского парламента во вторник отклонили девятый по счету вотум недоверия от оппозиции премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:46:00+03:00
2025-07-01T21:46:00+03:00
2025-07-01T21:46:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Депутаты верхней палаты французского парламента во вторник отклонили девятый по счету вотум недоверия от оппозиции премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый левыми из-за отказа премьера пересмотреть пенсионный возраст по итогу полугодовых консультаций партий и профсоюзов. "Необходимое большинство голосов - 289. За - 189. Большинство не достигнуто, вотум не принят", - заявила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Девятую с момента вступления Байру в должность в декабре резолюцию о недоверии кабмину выдвинула партия социалистов. Причиной стал провал объявленных Байру консультаций партий и профсоюзов по пенсионной реформе и невозможность вернуть пенсионный возраст в 62 года. Чтобы вотум был принят, необходимо было, чтобы и правая, и левая оппозиция проголосовали в его поддержку. Однако правая партия "Национальное объединение", фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, не поддержала вотум. По мнению партии, вотум не отменит пенсионную реформу и не поможет снизить пенсионный возраст. Консультации с партиями и профсоюзами были организованы по инициативе Байру с целью "корректировки" реформы, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Однако ранее Байру подчеркнул, что снижения пенсионного возраста в стране не будет, так как у Франции нет денег на выплаты пенсий. В феврале был опубликован отчет французской счетной палаты, в нем отмечается, что на данный момент дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро, а к 2035 году он составит около 15 миллиардов, к 2045 - около 30 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
https://ria.ru/20250630/opros-2026293052.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e13b998d12600e8d150b8a49c0b928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен
В мире, Франция, Франсуа Байру, Марин Ле Пен
Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия Байру
Депутаты верхней палаты парламента Франции отклонили 9-й вотум недоверия Байру
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Депутаты верхней палаты французского парламента во вторник отклонили девятый по счету вотум недоверия от оппозиции премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый левыми из-за отказа премьера пересмотреть пенсионный возраст по итогу полугодовых консультаций партий и профсоюзов.
"Необходимое большинство голосов - 289. За - 189. Большинство не достигнуто, вотум не принят", - заявила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция велась на официальном сайте госоргана.
Девятую с момента вступления Байру
в должность в декабре резолюцию о недоверии кабмину выдвинула партия социалистов. Причиной стал провал объявленных Байру консультаций партий и профсоюзов по пенсионной реформе и невозможность вернуть пенсионный возраст в 62 года.
Чтобы вотум был принят, необходимо было, чтобы и правая, и левая оппозиция проголосовали в его поддержку. Однако правая партия "Национальное объединение", фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен
, не поддержала вотум. По мнению партии, вотум не отменит пенсионную реформу и не поможет снизить пенсионный возраст.
Консультации с партиями и профсоюзами были организованы по инициативе Байру с целью "корректировки" реформы, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Однако ранее Байру подчеркнул, что снижения пенсионного возраста в стране не будет, так как у Франции
нет денег на выплаты пенсий.
В феврале был опубликован отчет французской счетной палаты, в нем отмечается, что на данный момент дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро, а к 2035 году он составит около 15 миллиардов, к 2045 - около 30 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.