Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале
Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале и завершит вывод войск в июле
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале и полностью завершит вывод войск к концу июля, сообщило посольство республики в Дакаре в коммюнике.
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Согласно пресс-релизу, последние военные установки планируется освободить к концу июля.
Ранее Франция уже оставила военные базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-Амираль-Проте в Сенегале.
Как отмечает агентство Франс Пресс, на французских военных базах в Дакаре и его окрестностях работают 162 человека, а через субподрядчиков в общей сложности трудоустроено от 400 до 500 человек.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году новые власти потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, вывод ее войск завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.
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