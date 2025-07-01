https://ria.ru/20250701/frantsija-2026613201.html

Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале - РИА Новости, 01.07.2025

Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале и полностью завершит вывод войск к концу июля, сообщило посольство республики в Дакаре в коммюнике. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:30:00+03:00

2025-07-01T20:30:00+03:00

2025-07-01T20:30:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале и полностью завершит вывод войск к концу июля, сообщило посольство республики в Дакаре в коммюнике. "Франция передала сенегальской стороне совместную вещательную станцию, расположенную в Рюфиске недалеко от Дакара. Станция отвечает за связь на южном побережье Атлантики с 1960 года", - говорится в заявлении французского посольства в Сенегале. Согласно пресс-релизу, последние военные установки планируется освободить к концу июля. Ранее Франция уже оставила военные базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-Амираль-Проте в Сенегале. Как отмечает агентство Франс Пресс, на французских военных базах в Дакаре и его окрестностях работают 162 человека, а через субподрядчиков в общей сложности трудоустроено от 400 до 500 человек. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году новые власти потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, вывод ее войск завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.

https://ria.ru/20250701/makron-2026381470.html

https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сенегал, дакар (город)