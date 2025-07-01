https://ria.ru/20250701/fotovystavka-2026565573.html
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима
В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:38:00+03:00
2025-07-01T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. Экспозицию выставки осмотрели председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. "Для меня Донбасс - по сути дела вторая Родина… Те, кто пришел насильно к власти в Киеве, первое, что они сделали, убрали компартию сразу, сожгли нашу штаб-квартиру, арестовали всех ведущих руководителей… Поэтому у нас один выход - сплачиваться, объединяться и побеждать. Спасибо всем, кто открывает глаза. Но на поле боя требуется мобилизация, вы обязаны сплотиться, объединиться", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он добавил, что вместе с Иосифом Кобзоном основали движение "Дети России Детям Донбасса". "Дети за две недели превращаются в настоящих друзей нашей страны", - отметил депутат. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал слова благодарности РИА Новости за предоставленные кадры, фотопленку и фотохронику, которая представлена на выставке в Государственной Думе. "Каждая фотография, которая представлена сегодня здесь, она со своей абсолютно неповторимой эмоцией", - подчеркнул парламентарий. "Спасибо мужеству и смелости фотокорреспондентов, которые сделали эти фотографии. И это не только свидетельство преступного режима неонацистского, это свидетельства для обвинения и ликвидации преступного нацистского режима", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Депутат отметил, что рано или поздно будет трибунал. По его мнению, он должен быть международным. "Мы видим здесь лица людей, которые годами подвергались дискриминации за то, что верили в свою веру, за свой родной язык, за память о великой Победе… Такие выставки должны пройти по всему миру… Мы будем требовать, чтобы провели международное расследование о всех преступлениях киевского режима", – сказал депутат ГД от партии "Новые люди" Александр Демин. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил фронтовых журналистов и операторов, которые выполняют свою работу. "Киевский режим переступает все законы", - заключил он. Организатором выставки выступил аппарат Государственной Думы при содействии информационного агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20250620/putin-2024367270.html
https://ria.ru/20241225/gosduma-1991343696.html
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Госдума РФ, Россия, Украина, Общество, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима
В ГД открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозицию выставки осмотрели председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
"Для меня Донбасс - по сути дела вторая Родина… Те, кто пришел насильно к власти в Киеве, первое, что они сделали, убрали компартию сразу, сожгли нашу штаб-квартиру, арестовали всех ведущих руководителей… Поэтому у нас один выход - сплачиваться, объединяться и побеждать. Спасибо всем, кто открывает глаза. Но на поле боя требуется мобилизация, вы обязаны сплотиться, объединиться", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он добавил, что вместе с Иосифом Кобзоном основали движение "Дети России Детям Донбасса".
"Дети за две недели превращаются в настоящих друзей нашей страны", - отметил депутат.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал слова благодарности РИА Новости за предоставленные кадры, фотопленку и фотохронику, которая представлена на выставке в Государственной Думе.
«
"Каждая фотография, которая представлена сегодня здесь, она со своей абсолютно неповторимой эмоцией", - подчеркнул парламентарий.
"Спасибо мужеству и смелости фотокорреспондентов, которые сделали эти фотографии. И это не только свидетельство преступного режима неонацистского, это свидетельства для обвинения и ликвидации преступного нацистского режима", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Депутат отметил, что рано или поздно будет трибунал. По его мнению, он должен быть международным.
«
"Мы видим здесь лица людей, которые годами подвергались дискриминации за то, что верили в свою веру, за свой родной язык, за память о великой Победе… Такие выставки должны пройти по всему миру… Мы будем требовать, чтобы провели международное расследование о всех преступлениях киевского режима", – сказал депутат ГД от партии "Новые люди" Александр Демин.
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил фронтовых журналистов и операторов, которые выполняют свою работу.
"Киевский режим переступает все законы", - заключил он.
Организатором выставки выступил аппарат Государственной Думы при содействии информационного агентства РИА Новости.