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В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима - РИА Новости, 01.07.2025
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16:38 01.07.2025 (обновлено: 16:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/fotovystavka-2026565573.html
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима
В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:38:00+03:00
2025-07-01T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. Экспозицию выставки осмотрели председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. "Для меня Донбасс - по сути дела вторая Родина… Те, кто пришел насильно к власти в Киеве, первое, что они сделали, убрали компартию сразу, сожгли нашу штаб-квартиру, арестовали всех ведущих руководителей… Поэтому у нас один выход - сплачиваться, объединяться и побеждать. Спасибо всем, кто открывает глаза. Но на поле боя требуется мобилизация, вы обязаны сплотиться, объединиться", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он добавил, что вместе с Иосифом Кобзоном основали движение "Дети России Детям Донбасса". "Дети за две недели превращаются в настоящих друзей нашей страны", - отметил депутат. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал слова благодарности РИА Новости за предоставленные кадры, фотопленку и фотохронику, которая представлена на выставке в Государственной Думе. "Каждая фотография, которая представлена сегодня здесь, она со своей абсолютно неповторимой эмоцией", - подчеркнул парламентарий. "Спасибо мужеству и смелости фотокорреспондентов, которые сделали эти фотографии. И это не только свидетельство преступного режима неонацистского, это свидетельства для обвинения и ликвидации преступного нацистского режима", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Депутат отметил, что рано или поздно будет трибунал. По его мнению, он должен быть международным. "Мы видим здесь лица людей, которые годами подвергались дискриминации за то, что верили в свою веру, за свой родной язык, за память о великой Победе… Такие выставки должны пройти по всему миру… Мы будем требовать, чтобы провели международное расследование о всех преступлениях киевского режима", – сказал депутат ГД от партии "Новые люди" Александр Демин. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил фронтовых журналистов и операторов, которые выполняют свою работу. "Киевский режим переступает все законы", - заключил он. Организатором выставки выступил аппарат Государственной Думы при содействии информационного агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20250620/putin-2024367270.html
https://ria.ru/20241225/gosduma-1991343696.html
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Госдума РФ, Россия, Украина, Общество, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика
В Госдуме открылась фотовыставка о терроре украинского режима

В ГД открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Открытие фотовыставки Хроники террора украинского неонацистского режима в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозицию выставки осмотрели председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Илья Питалев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима"
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Илья Питалев на открытии фотовыставки Хроники террора украинского неонацистского режима - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Илья Питалев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима"
В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
"Для меня Донбасс - по сути дела вторая Родина… Те, кто пришел насильно к власти в Киеве, первое, что они сделали, убрали компартию сразу, сожгли нашу штаб-квартиру, арестовали всех ведущих руководителей… Поэтому у нас один выход - сплачиваться, объединяться и побеждать. Спасибо всем, кто открывает глаза. Но на поле боя требуется мобилизация, вы обязаны сплотиться, объединиться", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Он добавил, что вместе с Иосифом Кобзоном основали движение "Дети России Детям Донбасса".
"Дети за две недели превращаются в настоящих друзей нашей страны", - отметил депутат.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал слова благодарности РИА Новости за предоставленные кадры, фотопленку и фотохронику, которая представлена на выставке в Государственной Думе.
«
"Каждая фотография, которая представлена сегодня здесь, она со своей абсолютно неповторимой эмоцией", - подчеркнул парламентарий.
"Спасибо мужеству и смелости фотокорреспондентов, которые сделали эти фотографии. И это не только свидетельство преступного режима неонацистского, это свидетельства для обвинения и ликвидации преступного нацистского режима", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
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Депутат отметил, что рано или поздно будет трибунал. По его мнению, он должен быть международным.
«
"Мы видим здесь лица людей, которые годами подвергались дискриминации за то, что верили в свою веру, за свой родной язык, за память о великой Победе… Такие выставки должны пройти по всему миру… Мы будем требовать, чтобы провели международное расследование о всех преступлениях киевского режима", – сказал депутат ГД от партии "Новые люди" Александр Демин.
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил фронтовых журналистов и операторов, которые выполняют свою работу.
"Киевский режим переступает все законы", - заключил он.
Организатором выставки выступил аппарат Государственной Думы при содействии информационного агентства РИА Новости.
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