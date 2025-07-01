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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года - РИА Новости, 01.07.2025
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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года - РИА Новости, 01.07.2025
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и важные события уходящего месяца на кадрах июньской фотохроники РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:34:00+03:00
2025-07-01T11:34:00+03:00
фото
в мире
россия
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Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и важные события уходящего месяца на кадрах июньской фотохроники РИА Новости.
россия
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, в мире, россия
Фото, В мире, Россия

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года

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Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и важные события уходящего месяца на кадрах июньской фотохроники РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Участницы костюмированной сап-регаты у пляжа в Серебряном Бору в Москве.

Участницы костюмированной сап-регаты у пляжа в Серебряном бору в Москве

Участницы костюмированной сап-регаты у пляжа в Серебряном Бору в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 34
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

22 июня 2025 года. Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби

22 июня 2025 года. Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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2 из 34
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Двадцать шестого июня Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Двадцать шестого июня Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 34
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВоенно-историческая реконструкция "У стен Кенигсберга" в рамках фестиваля "Элбэдэн" в селе Альвидино.
Военно-историческая реконструкция У стен Кенигсберга в рамках фестиваля Элбэдэн в селе Альвидино
Военно-историческая реконструкция "У стен Кенигсберга" в рамках фестиваля "Элбэдэн" в селе Альвидино.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 34
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
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5 из 34
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии России во время преодоления специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в учебном центре Новосибирского военного института Росгвардии в Новосибирской области.

Испытания на право ношения крапового берета

Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии России во время преодоления специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в учебном центре Новосибирского военного института Росгвардии в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 34
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТеатральный фестиваль "Пушкин-фест 2025", посвященный дню рождения Александра Пушкина, в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге.
Театральный фестиваль Пушкин-фест 2025, посвященный дню рождения Александра Пушкина, в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге
Театральный фестиваль "Пушкин-фест 2025", посвященный дню рождения Александра Пушкина, в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Артем Пряхин
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7 из 34
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР. Храмы и постройки монастыря сильно пострадали от двухлетних обстрелов ВСУ (Васильевский храм полностью сгорел после обстрела 14 марта 2022 года), все это время богослужения не прекращались (их вели в нижнем подземном храме), также в монастыре укрывались сотни мирных жителей из прифронтовых поселений.

Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР

Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР. Храмы и постройки монастыря сильно пострадали от двухлетних обстрелов ВСУ (Васильевский храм полностью сгорел после обстрела 14 марта 2022 года), все это время богослужения не прекращались (их вели в нижнем подземном храме), также в монастыре укрывались сотни мирных жителей из прифронтовых поселений.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 34
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

26 июня 2025. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн (слева направо) на IV Евразийском экономическом форуме в Минске.

Президент Владимир Путин принял участие в заседании Евразийского экономического форума

26 июня 2025. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн (слева направо) на IV Евразийском экономическом форуме в Минске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 34
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения художника. В нее вошло более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру.

Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения художника. В нее вошло более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 34
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Причиной стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов.
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Причиной стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов.
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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11 из 34
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие спецназа МВД Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре в Минской области.
Военнослужащие спецназа МВД Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре в Минской области
Военнослужащие спецназа МВД Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре в Минской области.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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12 из 34
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники Красочного забега в Москве.
Участники Красочного забега в Москве
Участники Красочного забега в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 34
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025. Работа форума. Робота по имени Володя представили на ПМЭФ.

Робота по имени Володя представили на ПМЭФ

ПМЭФ-2025. Работа форума. Робота по имени Володя представили на ПМЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 34
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетительница на XIV Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2025" в Мультимедиа арт музее (МАММ).

Посетительница на XIV Международной биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025 в Мультимедиа арт музее (МАММ)

Посетительница на XIV Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2025" в Мультимедиа арт музее (МАММ).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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15 из 34
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы на позиции на Красноармейском направлении СВО.
Бойцы на позиции на Красноармейском направлении СВО
Бойцы на позиции на Красноармейском направлении СВО.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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16 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЮный участник Международного туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ.
Юный участник Международного туристического форума Путешествуй! на ВДНХ
Юный участник Международного туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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17 из 34
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПразднование юбилейного 20-го Всемирного дня петербургских котов и кошек на Конногвардейском бульваре в Санкт-Петербурге.
Празднование юбилейного 20-го Всемирного дня петербургских котов и кошек на Конногвардейском бульваре в Санкт-Петербурге
Празднование юбилейного 20-го Всемирного дня петербургских котов и кошек на Конногвардейском бульваре в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025. Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

ПМЭФ-2025. Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях

ПМЭФ-2025. Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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19 из 34
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Забайкальском крае. Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка, угрозы жителям нет, в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8.
Лесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае. Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка, угрозы жителям нет, в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
20 из 34
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 34
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Спортсменки в забеге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на соревнованиях "Мемориала братьев Знаменских" в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Спортсменки в забеге на 3000 м с препятствиями среди женщин на соревнованиях Мемориала братьев Знаменских в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Спортсменки в забеге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на соревнованиях "Мемориала братьев Знаменских" в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
22 из 34
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБелый лебедь с птенцами на Патриарших прудах в Москве.
Белый лебедь с птенцами на Патриарших прудах в Москве
Белый лебедь с птенцами на Патриарших прудах в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
23 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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24 из 34
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Дикая мята". Фестиваль проходит на открытом воздухе в Тульской области, он объединяет более 120 музыкальных концертов на семи сценах.

Участники фестиваля Дикая мята. Фестиваль проходит на открытом воздухе в Тульской области, он объединяет более 120 музыкальных концертов на 7 сценах

Участники фестиваля "Дикая мята". Фестиваль проходит на открытом воздухе в Тульской области, он объединяет более 120 музыкальных концертов на семи сценах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
25 из 34
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на пляже в Судаке.
Горожане отдыхают на пляже в Судаке
Горожане отдыхают на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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26 из 34
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участник конно-спортивной команды перед матчем чемпионата Республики Алтай по Кок-Бору в селе Усть-Кан. Кок-бору — национальная командная конно-спортивная игра, в ходе которой игроки должны, не слезая с лошади, поднять тушу козла с земли и забросить ее ворота (тай казан).

Участник конно-спортивной команды перед матчем чемпионата Республики Алтай по Кок-Бору в селе Усть-Кан

Участник конно-спортивной команды перед матчем чемпионата Республики Алтай по Кок-Бору в селе Усть-Кан. Кок-бору — национальная командная конно-спортивная игра, в ходе которой игроки должны, не слезая с лошади, поднять тушу козла с земли и забросить ее ворота (тай казан).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
27 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСцена из балета "Дягилев" во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве.
Сцена из балета Дягилев во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве
Сцена из балета "Дягилев" во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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28 из 34
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастница парада в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге.
Участница парада в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
Участница парада в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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29 из 34
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Детеныш бинтуронга в вольере Новосибирского зоопарка. Бинтуронги впервые в России принесли потомство в зоопарке, два детеныша родились у пары бинтуронгов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Бинтуронги внесены в Красную книгу и имеют статус "Уязвимый", что делает рождение детенышей значимым событием для сохранения вида.

Детеныш бинтуронга в вольере Новосибирского зоопарка

Детеныш бинтуронга в вольере Новосибирского зоопарка. Бинтуронги впервые в России принесли потомство в зоопарке, два детеныша родились у пары бинтуронгов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Бинтуронги внесены в Красную книгу и имеют статус "Уязвимый", что делает рождение детенышей значимым событием для сохранения вида.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
30 из 34
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити" в Москве. В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 12 тематических арт-павильонов в туристических местах города, каждый из которых будет посвящен определенной тематике: детским товарам, спорту, одежде, товарам для дома и другим направлениям.

Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона Ягода на территории делового центра Москва-сити в Москве

Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити" в Москве. В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 12 тематических арт-павильонов в туристических местах города, каждый из которых будет посвящен определенной тематике: детским товарам, спорту, одежде, товарам для дома и другим направлениям.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
31 из 34
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкУстановка скульптур на фронтон мариупольского русского драматического театра. Часть из них восстановлена, часть создана с нуля скульптором Кареном Парсамяном.
Установка скульптур на фронтон мариупольского русского драматического театра
Установка скульптур на фронтон мариупольского русского драматического театра. Часть из них восстановлена, часть создана с нуля скульптором Кареном Парсамяном.
© РИА Новости / Александр Иванов
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32 из 34
© РИА Новости / Константин МихальчевскийТуристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
33 из 34
© Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Михаил Вековищев в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин на Кубке России по плаванию — 2025 в Казани.

Михаил Вековищев в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин на Кубке России по плаванию 2025 в Казани

Михаил Вековищев в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин на Кубке России по плаванию — 2025 в Казани.

© Максим Богодвид
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