Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года
Участницы костюмированной сап-регаты у пляжа в Серебряном Бору в Москве.
Участницы костюмированной сап-регаты у пляжа в Серебряном Бору в Москве.
22 июня 2025 года. Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби.
22 июня 2025 года. Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Двадцать шестого июня Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Двадцать шестого июня Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии России во время преодоления специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в учебном центре Новосибирского военного института Росгвардии в Новосибирской области.
Военнослужащие подразделений специального назначения Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии России во время преодоления специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета в учебном центре Новосибирского военного института Росгвардии в Новосибирской области.
Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР. Храмы и постройки монастыря сильно пострадали от двухлетних обстрелов ВСУ (Васильевский храм полностью сгорел после обстрела 14 марта 2022 года), все это время богослужения не прекращались (их вели в нижнем подземном храме), также в монастыре укрывались сотни мирных жителей из прифронтовых поселений.
Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР. Храмы и постройки монастыря сильно пострадали от двухлетних обстрелов ВСУ (Васильевский храм полностью сгорел после обстрела 14 марта 2022 года), все это время богослужения не прекращались (их вели в нижнем подземном храме), также в монастыре укрывались сотни мирных жителей из прифронтовых поселений.
26 июня 2025. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн (слева направо) на IV Евразийском экономическом форуме в Минске.
26 июня 2025. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн (слева направо) на IV Евразийском экономическом форуме в Минске.
Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения художника. В нее вошло более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру.
Посетители возле портрета великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией на выставке "Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения художника. В нее вошло более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру.
ПМЭФ-2025. Работа форума. Робота по имени Володя представили на ПМЭФ.
ПМЭФ-2025. Работа форума. Робота по имени Володя представили на ПМЭФ.
Посетительница на XIV Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2025" в Мультимедиа арт музее (МАММ).
Посетительница на XIV Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2025" в Мультимедиа арт музее (МАММ).
ПМЭФ-2025. Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".
ПМЭФ-2025. Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".
Спортсменки в забеге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на соревнованиях "Мемориала братьев Знаменских" в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Спортсменки в забеге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на соревнованиях "Мемориала братьев Знаменских" в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Участники фестиваля "Дикая мята". Фестиваль проходит на открытом воздухе в Тульской области, он объединяет более 120 музыкальных концертов на семи сценах.
Участники фестиваля "Дикая мята". Фестиваль проходит на открытом воздухе в Тульской области, он объединяет более 120 музыкальных концертов на семи сценах.
Участник конно-спортивной команды перед матчем чемпионата Республики Алтай по Кок-Бору в селе Усть-Кан. Кок-бору — национальная командная конно-спортивная игра, в ходе которой игроки должны, не слезая с лошади, поднять тушу козла с земли и забросить ее ворота (тай казан).
Участник конно-спортивной команды перед матчем чемпионата Республики Алтай по Кок-Бору в селе Усть-Кан. Кок-бору — национальная командная конно-спортивная игра, в ходе которой игроки должны, не слезая с лошади, поднять тушу козла с земли и забросить ее ворота (тай казан).
Детеныш бинтуронга в вольере Новосибирского зоопарка. Бинтуронги впервые в России принесли потомство в зоопарке, два детеныша родились у пары бинтуронгов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Бинтуронги внесены в Красную книгу и имеют статус "Уязвимый", что делает рождение детенышей значимым событием для сохранения вида.
Детеныш бинтуронга в вольере Новосибирского зоопарка. Бинтуронги впервые в России принесли потомство в зоопарке, два детеныша родились у пары бинтуронгов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Бинтуронги внесены в Красную книгу и имеют статус "Уязвимый", что делает рождение детенышей значимым событием для сохранения вида.
Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити" в Москве. В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 12 тематических арт-павильонов в туристических местах города, каждый из которых будет посвящен определенной тематике: детским товарам, спорту, одежде, товарам для дома и другим направлениям.
Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити" в Москве. В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 12 тематических арт-павильонов в туристических местах города, каждый из которых будет посвящен определенной тематике: детским товарам, спорту, одежде, товарам для дома и другим направлениям.
Михаил Вековищев в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин на Кубке России по плаванию — 2025 в Казани.
Михаил Вековищев в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин на Кубке России по плаванию — 2025 в Казани.