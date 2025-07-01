Лучшие фото РИА Новости, июнь 2025 года

Игумения Анна в разрушенном Васильевском храме в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР. Храмы и постройки монастыря сильно пострадали от двухлетних обстрелов ВСУ (Васильевский храм полностью сгорел после обстрела 14 марта 2022 года), все это время богослужения не прекращались (их вели в нижнем подземном храме), также в монастыре укрывались сотни мирных жителей из прифронтовых поселений.