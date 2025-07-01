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Форум социального предпринимательства состоится в Томске в июле

Форум социального предпринимательства состоится в Томске в июле - РИА Новости, 01.07.2025

Форум социального предпринимательства состоится в Томске в июле

В Томске 8 июля состоится межрегиональный форум социальных предпринимателей "Бизнес от сердца", сообщает пресс-служба администрации Томской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:27:00+03:00

2025-07-01T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Томске 8 июля состоится межрегиональный форум социальных предпринимателей "Бизнес от сердца", сообщает пресс-служба администрации Томской области. Мероприятие пройдет в Доме ученых и соберет предпринимателей, работающих в социальной сфере, экспертов, а также руководителей центров "Мой бизнес" и центров инноваций социальной сферы со всего Сибирского федерального округа. Начало форума запланировано на 13:00, участие в нем бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. По данным пресс-службы, участники встречи обсудят ключевые вопросы развития социального предпринимательства. Они разберут текущие вызовы и возможности для социальных бизнес-проектов. Также планируется обсудить вовлечение предпринимателей в социальную сферу и межрегиональное взаимодействие центров поддержки бизнеса. Программа включает пленарную дискуссию, мастер-классы и нетворкинг для поиска новых идей и партнеров в социальном бизнесе. Форум продолжится 9 июля. В этот день руководители центров инноваций социальной сферы примут участие в конференции "Партнерство для перемен: совместные стратегии развития социальных проектов". Главы региональных центров "Мой бизнес" обсудят вовлечение участников СВО и их семей в предпринимательскую деятельность, посетят экскурсии на социальные предприятия Томской области. Кроме того, в этот день состоится семинар "Топ-10 навыков для лидера социального проекта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томск, томская область