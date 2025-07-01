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Четвертый фигурант дела об убийствах прошлых лет не признал вину
Четвертый фигурант дела об убийствах прошлых лет не признал вину - РИА Новости, 01.07.2025
Четвертый фигурант дела об убийствах прошлых лет не признал вину
Четвертый фигурант преступной группы по делу об убийствах прошлых лет Бакир Сафаров не признает свою вину, сообщил журналистам его адвокат Артем Счастливый. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:19:00+03:00
2025-07-01T12:19:00+03:00
2025-07-01T16:45:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Четвертый фигурант преступной группы по делу об убийствах прошлых лет Бакир Сафаров не признает свою вину, сообщил журналистам его адвокат Артем Счастливый.Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова по делу об убийствах прошлых лет."Нет. Вину мы не признаем, мы считаем, что здесь в нашем отношении следствие абсолютно не предоставило никаких доказательств", - сказал Счастливый.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову инстанция тогда продлила срок содержания под стражей на 72 часа.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
Четвертый фигурант дела об убийствах прошлых лет не признал вину
Сафаров не признал вину в деле об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге