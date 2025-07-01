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Федорищев провел совещание по комплексной поддержке участников СВО

Федорищев провел совещание по комплексной поддержке участников СВО - РИА Новости, 01.07.2025

Федорищев провел совещание по комплексной поддержке участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник провел совещание по комплексной поддержке участников СВО, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:09:00+03:00

2025-07-01T21:09:00+03:00

2025-07-01T21:09:00+03:00

общество

самарская область

вячеслав федорищев

госдума рф

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большечерниговский район

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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник провел совещание по комплексной поддержке участников СВО, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Сегодня, 1 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное вопросам оказания комплексной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Глава региона, открывая совещание, подчеркнул: в прошлом году договорились о выстраивании системной работы в соответствии с поручениями президента России Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении правительства области. Отмечается, что с начала этого года в городах и районах региона введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких. На эти позиции назначили в том числе 15 человек из числа участников СВО и других локальных конфликтов, а также членов семей военнослужащих. Федорищев поблагодарил присутствующих за работу и подчеркнул ее значимость. "Сейчас она позволяет оказывать внимание каждому члену семей, всем, кто нуждается в помощи, в заботе. Уверен, что у вас есть предложения по усилению нашей совместной работы, данного направления - как со стороны правительства Самарской области, так и муниципальных образований", - сказал губернатор. Во время совещания обсуждались вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни, включая людей с инвалидностью, расширение возможностей санаторно-курортного лечения, развитие адаптивного спорта и другие. Особое внимание обратили на жилищный вопрос. Замглавы Большечерниговского района Наталья Мильович предложила внести в федеральное законодательство изменения, по которым за семьями погибших бойцов сохранится право на улучшение жилищных условий. Действующие нормы не учитывают специфику таких случаев. "Когда мы применяем норму жилищного законодательства, мы оцениваем минимальную обеспеченность членов семьи квадратными метрами. Соответственно, семья, в которой военнослужащий погиб, попадает в такую ситуацию, когда квадратных метров уже получается больше на каждого члена семьи. Семья теряет право быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий", - пояснила она. Губернатор поручил заместителю председателя областного правительства Регине Воробьевой проработать данный вопрос с привлечением депутатов Госдумы и руководителей профильных ведомств, подготовить проект поправок в Жилищный кодекс. Также обсуждалась инициатива участника СВО Евгения Шведко, который работает заместителем главы Ставропольского муниципального района. Он предложил предоставлять соцвыплаты инвалидам - участникам спецоперации, проживающим в частных домах, для адаптации придомовых территорий с учетом их потребностей. Федорищев отметил, что регион готов оказывать поддержку в этом направлении и поручил подготовить такой проект совместно с Воробьевой. В целом в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди таких мер - региональная программа "Школа героев", стартовавшая по инициативе губернатора в 2024 году как продолжение федерального проекта "Время героев". Выпускники первого потока уже успешно работают на государственных и муниципальных должностях. Участники второго потока приступили к очному обучению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, вячеслав федорищев, госдума рф, россия, большечерниговский район