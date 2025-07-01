https://ria.ru/20250701/energiya-2026413672.html

Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию

Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2025

Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию

Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:21:00+03:00

2025-07-01T01:21:00+03:00

2025-07-01T01:21:00+03:00

экономика

жкх

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса постоянно требует финансирования, заявили в Минэнерго России. С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%. "Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается на тарифе. Модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса требуют поиска источников финансирования, в том числе путем плавного повышения тарифов, которое является естественным и экономически обоснованным процессом", - сказано в сообщении. В Минэнерго напомнили, что с 1 января этого года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, и благодаря этому размер платежей зависит от объема потребляемой энергии. "От 90% до 98% потребителей - в зависимости от региона - укладываются в первый диапазон и оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу", - добавили там. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что ведомство ежегодно устанавливает предельные - минимальные и максимальные - уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития РФ. Ведомство также напомнило, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

https://realty.ria.ru/20250623/zhkh-2024794322.html

https://ria.ru/20250521/elektroenergiya-2018153462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)