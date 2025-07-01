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Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2025
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01:21 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/energiya-2026413672.html
Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию
Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2025
Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию
Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:21:00+03:00
2025-07-01T01:21:00+03:00
экономика
жкх
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса постоянно требует финансирования, заявили в Минэнерго России. С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%. "Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается на тарифе. Модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса требуют поиска источников финансирования, в том числе путем плавного повышения тарифов, которое является естественным и экономически обоснованным процессом", - сказано в сообщении. В Минэнерго напомнили, что с 1 января этого года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, и благодаря этому размер платежей зависит от объема потребляемой энергии. "От 90% до 98% потребителей - в зависимости от региона - укладываются в первый диапазон и оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу", - добавили там. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что ведомство ежегодно устанавливает предельные - минимальные и максимальные - уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития РФ. Ведомство также напомнило, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
https://realty.ria.ru/20250623/zhkh-2024794322.html
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экономика, жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минэнерго рассказало об индексации тарифов на электроэнергию

Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию естественным процессом

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСнятие показаний с электрического счетчика
Снятие показаний с электрического счетчика - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Снятие показаний с электрического счетчика. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса постоянно требует финансирования, заявили в Минэнерго России.
С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%.
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"Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается на тарифе. Модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса требуют поиска источников финансирования, в том числе путем плавного повышения тарифов, которое является естественным и экономически обоснованным процессом", - сказано в сообщении.
В Минэнерго напомнили, что с 1 января этого года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, и благодаря этому размер платежей зависит от объема потребляемой энергии. "От 90% до 98% потребителей - в зависимости от региона - укладываются в первый диапазон и оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу", - добавили там.
В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что ведомство ежегодно устанавливает предельные - минимальные и максимальные - уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития РФ.
Ведомство также напомнило, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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ЭкономикаЖКХРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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