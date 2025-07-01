https://ria.ru/20250701/ekzamen-2026420203.html

Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос

Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025

Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос

Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:21:00+03:00

2025-07-01T03:21:00+03:00

2025-07-01T03:21:00+03:00

общество

образование

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов. По мнению этих участников исследования, это покажет их квалификацию и будет "честно по отношению к детям". А каждый пятый респондент против: "Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия"; "Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать"; "Тестирование - не показатель реальных знаний"; "Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать - разные вещи". Еще столько же затруднились с ответом. Они считают: "Может, и должны сдавать, но публично обнародовать - нет". Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%). Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников с доходом до 50 тысяч рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, - уже 66%.

https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html

https://ria.ru/20250626/ege-2025478155.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, образование