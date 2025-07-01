Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ekzamen-2026420203.html
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос
Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:21:00+03:00
2025-07-01T03:21:00+03:00
общество
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_0:257:3025:1959_1920x0_80_0_0_b47660d972b7442fbe3d188553e9d8c0.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов. По мнению этих участников исследования, это покажет их квалификацию и будет "честно по отношению к детям". А каждый пятый респондент против: "Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия"; "Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать"; "Тестирование - не показатель реальных знаний"; "Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать - разные вещи". Еще столько же затруднились с ответом. Они считают: "Может, и должны сдавать, но публично обнародовать - нет". Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%). Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников с доходом до 50 тысяч рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, - уже 66%.
https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html
https://ria.ru/20250626/ege-2025478155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_94aa27d537530cbd56f10dae957d4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование
Общество, Образование
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос

SuperJob: россияне хотят, чтобы учителя сдавали ЕГЭ по своим предметам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики досрочно сдают единый государственный экзамен
Ученики досрочно сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученики досрочно сдают единый государственный экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
Куда поступить без ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы
9 февраля, 17:18
По мнению этих участников исследования, это покажет их квалификацию и будет "честно по отношению к детям".
А каждый пятый респондент против: "Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия"; "Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать"; "Тестирование - не показатель реальных знаний"; "Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать - разные вещи".
Еще столько же затруднились с ответом. Они считают: "Может, и должны сдавать, но публично обнародовать - нет".
Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%).
Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников с доходом до 50 тысяч рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, - уже 66%.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В РВИО рассказали, на что нужно опираться при подготовке к ЕГЭ
26 июня, 03:22
 
ОбществоОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала