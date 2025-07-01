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Российский рынок акций вырос на 0,04 процента
Российский рынок акций вырос на 0,04 процента - РИА Новости, 01.07.2025
Российский рынок акций вырос на 0,04 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника поднялся на 0,04%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:02:00+03:00
2025-07-01T19:02:00+03:00
2025-07-01T19:02:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника поднялся на 0,04%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04% - до 2 848,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 144,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,2%, до 1 200,15 пункта.
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экономика, московская биржа, ципр-2025
Экономика, Московская биржа, ЦИПР-2025
Российский рынок акций вырос на 0,04 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,04%