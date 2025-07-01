https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026597065.html
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос более чем на девять процентов
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос более чем на девять процентов - РИА Новости, 01.07.2025
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос более чем на девять процентов
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2025 года составил 125,9 триллиона рублей, что на 9,38% больше, чем в мае (115,1 триллиона рублей), следует РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:22:00+03:00
2025-07-01T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2025 года составил 125,9 триллиона рублей, что на 9,38% больше, чем в мае (115,1 триллиона рублей), следует из сообщения торговой площадки."Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2025 года составил 125,9 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июне составил 2,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 97,1 миллиарда рублей. Объем операций на торгах выходного дня составил 88,9 миллиарда рублей или 3,4% от общего объема торгов на рынке акций в июне 2025 года", - говорится в сообщении биржи.Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июне превысил майские показатели на 8,3%, в то время как объем операций на торгах выходного дня сократился на 19,5%.Объем торгов облигациями достиг 3,2 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 150,2 миллиарда рублей. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,8 триллиона рублей, включая объем размещений однодневных облигаций на 340,4 миллиарда рублей, добавляется там же.В мае объем торгов на срочном рынке достиг 8,7 триллиона рублей, а в июне – 10,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов в мае составил 414,0 миллиарда рублей, в июне - 485,9 миллиарда рублей. Объем торгов на денежном рынке составил 92,2 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 4,4 триллиона рублей, а в июне 98,1 триллиона рублей и 4,7 триллиона рублей соответственно. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом в мае достиг 37,8 триллиона рублей (в июне 44,2 триллиона рублей), объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 43 триллиона рублей, столько же было и в июне.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос более чем на девять процентов
Объем торгов на рынках Московской биржи в июне вырос на 9,38%
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2025 года составил 125,9 триллиона рублей, что на 9,38% больше, чем в мае (115,1 триллиона рублей), следует из сообщения торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи
в июне 2025 года составил 125,9 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июне составил 2,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 97,1 миллиарда рублей. Объем операций на торгах выходного дня составил 88,9 миллиарда рублей или 3,4% от общего объема торгов на рынке акций в июне 2025 года", - говорится в сообщении биржи.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июне превысил майские показатели на 8,3%, в то время как объем операций на торгах выходного дня сократился на 19,5%.
Объем торгов облигациями достиг 3,2 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 150,2 миллиарда рублей. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,8 триллиона рублей, включая объем размещений однодневных облигаций на 340,4 миллиарда рублей, добавляется там же.
В мае объем торгов на срочном рынке достиг 8,7 триллиона рублей, а в июне – 10,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов в мае составил 414,0 миллиарда рублей, в июне - 485,9 миллиарда рублей. Объем торгов на денежном рынке составил 92,2 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 4,4 триллиона рублей, а в июне 98,1 триллиона рублей и 4,7 триллиона рублей соответственно. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом в мае достиг 37,8 триллиона рублей (в июне 44,2 триллиона рублей), объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 43 триллиона рублей, столько же было и в июне.