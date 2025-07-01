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Нефть подорожала на фоне удешевления доллара
Нефть подорожала на фоне удешевления доллара - РИА Новости, 01.07.2025
Нефть подорожала на фоне удешевления доллара
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:30:00+03:00
2025-07-01T14:30:00+03:00
2025-07-01T14:30:00+03:00
сша
brent
wti (нефть)
удар сша по ядерным объектам в иране
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73%, до 67,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 65,64 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 96,51 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. В то же время цены на нефть поднимаются после потерь с начала года. Так, за первое полугодие Brent подешевел на 10,6%, WTI – на 8,6%. Второй квартал котировки завершили в минусе на 10,7% и 8,9% соответственно. Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
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сша, brent, wti (нефть), удар сша по ядерным объектам в иране, в мире
США, Brent, WTI (нефть), Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире
Нефть подорожала на фоне удешевления доллара
Цена нефти марки Brent выросла до 67,23 доллара за баррель