https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026462932.html

Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России

Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России - РИА Новости, 01.07.2025

Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России

Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:40:00+03:00

2025-07-01T10:40:00+03:00

2025-07-01T10:40:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов. В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.

https://ria.ru/20250620/putin-2024268973.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия