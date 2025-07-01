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Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России - РИА Новости, 01.07.2025
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10:40 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026462932.html
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России - РИА Новости, 01.07.2025
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России
Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:40:00+03:00
2025-07-01T10:40:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов. В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России

Пьянов: российская экономика сейчас точно не в рецессии

© Фото : ВТБДмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : ВТБ
Дмитрий Пьянов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов.
В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.
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