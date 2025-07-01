Рейтинг@Mail.ru
Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 01.07.2025 (обновлено: 13:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ekaterinburg-2026469222.html
Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ
Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ
Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим фигурантам преступной группы по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:24:00+03:00
2025-07-01T13:39:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49842/42/498424212_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_385e1c8b7a071d47180e01d3f186bfe1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим фигурантам преступной группы по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как уточнили прессе судебные приставы, такое решение было принято накануне, журналистов пустят лишь только на оглашение.На изначально закрытый процесс пришли представители азербайджанской диаспоры, среди них пришел их лидер в Екатеринбурге - Шахин Шихлински, с журналистами он пока не общается. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского суда, неизвестно, какую меру пресечения просят для обвиняемых, "судья в процессе".Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
https://ria.ru/20250701/tela-2026465940.html
россия
екатеринбург
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49842/42/498424212_14:0:2953:2204_1920x0_80_0_0_98f7ff4e5d3ede4fd3299d5c21a0affe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ

Заседание суда по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим фигурантам преступной группы по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как уточнили прессе судебные приставы, такое решение было принято накануне, журналистов пустят лишь только на оглашение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 15:11
На изначально закрытый процесс пришли представители азербайджанской диаспоры, среди них пришел их лидер в Екатеринбурге - Шахин Шихлински, с журналистами он пока не общается. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского суда, неизвестно, какую меру пресечения просят для обвиняемых, "судья в процессе".
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.
В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Комплекс Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Азербайджане провели экспертизу тел фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге
10:54
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала