https://ria.ru/20250701/ekaterinburg-2026469222.html

Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ

Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ - РИА Новости, 01.07.2025

Заседание по делу об ОПГ в Екатеринбурге закрыли от СМИ

Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим фигурантам преступной группы по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:24:00+03:00

2025-07-01T11:24:00+03:00

2025-07-01T13:39:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

азербайджан

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим фигурантам преступной группы по делу об убийствах прошлых лет закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как уточнили прессе судебные приставы, такое решение было принято накануне, журналистов пустят лишь только на оглашение.На изначально закрытый процесс пришли представители азербайджанской диаспоры, среди них пришел их лидер в Екатеринбурге - Шахин Шихлински, с журналистами он пока не общается. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского суда, неизвестно, какую меру пресечения просят для обвиняемых, "судья в процессе".Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

https://ria.ru/20250701/tela-2026465940.html

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происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)