https://ria.ru/20250701/efimov-2026379335.html

Ефимов: школу в Ново-Переделкине планируют достроить в этом году

Ефимов: школу в Ново-Переделкине планируют достроить в этом году - РИА Новости, 01.07.2025

Ефимов: школу в Ново-Переделкине планируют достроить в этом году

Школу на 550 мест в районе Ново-Переделкино на западе Москвы планируют достроить в текущем году, она войдет в состав образовательного комплекса №1238, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:12:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Школу на 550 мест в районе Ново-Переделкино на западе Москвы планируют достроить в текущем году, она войдет в состав образовательного комплекса №1238, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что общая площадь образовательного учреждения составит 8,8 тысячи квадратных метров, сейчас здесь подходят к концу работы по монтажу фасадов, устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Специалисты выполнили чистовую отделку более чем наполовину."На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и сделают площадки для мероприятий, отдыха и занятий спортом. Готовность школы превышает 80 процентов, завершить ее строительство город планирует в этом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В состав школы войдут три функциональных блока: учебный, обеденный и спортивный. Для учащихся разместят лабораторно-исследовательский комплекс, зал для мероприятий и спортивный зал. Также планируется обустроить зал хореографии, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в нынешнем году завершат строительство школы в Марьиной Роще.

https://ria.ru/20250630/moskva-2026279920.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы