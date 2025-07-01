Snoop Dogg дерзко о высказался о количестве детей Дурова
Snoop Dogg оскорбил Павла Дурова из-за его многочисленного потомства
© AP Photo / Amy HarrisАмериканский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
© AP Photo / Amy Harris
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Snoop Dogg оскорбительно высказался в соцсетях в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по поводу его многочисленного потомства, после чего Дуров пригласил рэпера продолжить общение в Telegram.
"Йоу, Дуров, слышал, у тебя уже 106 детей? Чел, да ты не детей заводишь, а плодишь щенков", - написал рэпер на своей странице в соцсети X. Snoop Dogg также посоветовал Дурову "притормозить".
Дуров ответил на публикацию, пошутив, что "может поделиться несколькими советами" с рэпером, и пригласил Snoop Dogg продолжить переписку в Telegram, где "правит конфиденциальность".
В середине июня основатель Telegram рассказал, что является "официально отцом" шести детей, которые появились на свет от трёх разных женщин. При этом он напомнил, что в 12 странах у него родились более 100 биологических детей благодаря донорству спермы. Дуров подчеркнул, что "не делает никакой разницы" между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, которые появились на свет благодаря донорству биологического материала. Он добавил, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство.
Ранее Дуров заявил, что планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.