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Капремонт 2,5 км дороги к селу Акулиновка завершили в Белгородской области
Капремонт 2,5 км дороги к селу Акулиновка завершили в Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2025
Капремонт 2,5 км дороги к селу Акулиновка завершили в Белгородской области
Подрядчики завершили капремонт более 2,5 километра дороги в Акулиновке Борисовского района Белгородской области, что имеет важное значение для аграриев региона, РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:12:00+03:00
2025-07-01T20:12:00+03:00
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белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Подрядчики завершили капремонт более 2,5 километра дороги в Акулиновке Борисовского района Белгородской области, что имеет важное значение для аграриев региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем сообщении в соцсетях глава региона сообщил, что развитие дорожной сети прошло по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы велись с мая по июнь. "Завершаем капитальный ремонт наших дорог. Так, Борисовский район, село Акулиновка, которое примыкает к Ракитянскому району, имеет важное межмуниципальное значение. Отремонтировали почти три километра дорог. Надеюсь, что эта дорога прослужит долго", - сказал Гладков. Губернатор добавил, что качество дорожного ремонта на сегодняшний день имеет очень большое значение, и выразил надежду, что высокий уровень работ сохранится. По данным регионального правительства, протяжённость участка – более 2,5 километра. Село находится на границе с Ракитянским районом и является важным в транспортном сообщении между районами. "Улицы Большая Бугровка и Малая Бугровка села обеспечивают подъезд к сельскохозяйственным полям, по сельским дорогам вывозят урожай", - пояснили в правительстве области. Общая стоимость — свыше 24 миллионов рублей за счет средств областного бюджета. Работы стартовали в мае 2025 года, а завершились на текущей неделе. Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили дополнительные разворотные площадки и новые знаки. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Белгородской области планируется отремонтировать 60 автодорог общей протяжённостью 162,3 километра, а также 10 мостов и путепроводов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, вячеслав гладков, ракитянский район
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ракитянский район
Капремонт 2,5 км дороги к селу Акулиновка завершили в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области завершается капитальный ремонт дорог
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Подрядчики завершили капремонт более 2,5 километра дороги в Акулиновке Борисовского района Белгородской области, что имеет важное значение для аграриев региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем сообщении в соцсетях глава региона сообщил, что развитие дорожной сети прошло по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы велись с мая по июнь.
«
"Завершаем капитальный ремонт наших дорог. Так, Борисовский район, село Акулиновка, которое примыкает к Ракитянскому району
, имеет важное межмуниципальное значение. Отремонтировали почти три километра дорог. Надеюсь, что эта дорога прослужит долго", - сказал Гладков
. Губернатор добавил, что качество дорожного ремонта на сегодняшний день имеет очень большое значение, и выразил надежду, что высокий уровень работ сохранится.
По данным регионального правительства, протяжённость участка – более 2,5 километра. Село находится на границе с Ракитянским районом и является важным в транспортном сообщении между районами.
"Улицы Большая Бугровка и Малая Бугровка села обеспечивают подъезд к сельскохозяйственным полям, по сельским дорогам вывозят урожай", - пояснили в правительстве области.
Общая стоимость — свыше 24 миллионов рублей за счет средств областного бюджета. Работы стартовали в мае 2025 года, а завершились на текущей неделе. Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили дополнительные разворотные площадки и новые знаки.
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Белгородской области
планируется отремонтировать 60 автодорог общей протяжённостью 162,3 километра, а также 10 мостов и путепроводов.