Азербайджан не предъявил обвинения журналистам Sputnik
Азербайджан не допустил консульских работников до журналистов Sputnik
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены, допуск консульских сотрудников не обеспечен, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", - следует из заявления медиагруппы.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.