https://ria.ru/20250701/dogovorennosti-2026504349.html

В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной

В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной - РИА Новости, 01.07.2025

В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной

Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:33:00+03:00

2025-07-01T13:33:00+03:00

2025-07-01T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента не стал давать оценку переговорам между РФ и Украиной. "Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - пояснил он. По его мнению, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире