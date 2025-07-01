Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 01.07.2025 (обновлено: 13:34 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/dogovorennosti-2026504349.html
В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной
В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной
Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:33:00+03:00
2025-07-01T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_18fca8e82018593d2b0bad9f2ede9db3.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента не стал давать оценку переговорам между РФ и Украиной. "Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - пояснил он. По его мнению, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5f0926446a92c4d8e7e1d9301c12081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о выполнении достигнутых договоренностей с Украиной

Песков: Россия не тормозит работу по выполнению договоренностей с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Зеленский в восторге: "понуждающий к миру" удар по России у Трампа на столе
27 июня, 08:00
Пресс-секретарь президента не стал давать оценку переговорам между РФ и Украиной.
"Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - пояснил он.
По его мнению, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция.
"Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения", - уточнил Песков.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине
Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала