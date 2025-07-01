https://ria.ru/20250701/dnepropetrovsk-2026453212.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 01.07.2025
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:02:00+03:00
2025-07-01T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ. "В Днепре (Днепропетровске – ред.) слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв