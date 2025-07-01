https://ria.ru/20250701/deputat-2026598150.html
В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду
В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду
Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с предложением запретить укладывать асфальт в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:27:00+03:00
2025-07-01T18:27:00+03:00
2025-07-01T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с предложением запретить укладывать асфальт в дождливую или снежную погоду, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внести изменения в "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги." и запретить укладку асфальтобетона в любую дождливую или снежную погоду", - сообщается в письме. По мнению депутата, такие работы должны проводиться только в сухих условиях, и реализация данной инициативы позволит повысить качество и долговечность асфальтового покрытия, снизить долю внеплановых ремонтов дорог, вызванных преждевременным разрушением дорожного полотна, а также сократить излишние бюджетные расходы. По его словам, в настоящее время по России регулярно фиксируются случаи, когда ремонт асфальтированного дорожного покрытия осуществляется в дождь, снег или прямо на мокрое основание, что вызывает недоумение у граждан, поскольку влага ухудшает сцепление слоёв, приводит к образованию пара и нарушает структуру покрытия. Плякин отметил, что как следствие - асфальт быстро начинает разрушаться уже через несколько месяцев после укладки, часто такие участки приходится ремонтировать повторно, тратя на это дополнительные бюджетные средства.
https://ria.ru/20250605/biryukov-2021065805.html
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общество, жкх, россия, госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду
Плякин предложил запретить укладку асфальта в дождливую или снежную погоду
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с предложением запретить укладывать асфальт в дождливую или снежную погоду, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внести изменения в "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги." и запретить укладку асфальтобетона в любую дождливую или снежную погоду", - сообщается в письме.
По мнению депутата, такие работы должны проводиться только в сухих условиях, и реализация данной инициативы позволит повысить качество и долговечность асфальтового покрытия, снизить долю внеплановых ремонтов дорог, вызванных преждевременным разрушением дорожного полотна, а также сократить излишние бюджетные расходы.
По его словам, в настоящее время по России
регулярно фиксируются случаи, когда ремонт асфальтированного дорожного покрытия осуществляется в дождь, снег или прямо на мокрое основание, что вызывает недоумение у граждан, поскольку влага ухудшает сцепление слоёв, приводит к образованию пара и нарушает структуру покрытия.
Плякин отметил, что как следствие - асфальт быстро начинает разрушаться уже через несколько месяцев после укладки, часто такие участки приходится ремонтировать повторно, тратя на это дополнительные бюджетные средства.