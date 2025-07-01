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В Азербайджане завели дело после смерти задержанных в Екатеринбурге

В Азербайджане завели дело после смерти задержанных в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2025

В Азербайджане завели дело после смерти задержанных в Екатеринбурге

Азербайджанская генпрокуратура возбудила уголовное дело после смерти задержанных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:13:00+03:00

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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Азербайджанская генпрокуратура возбудила уголовное дело после смерти задержанных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые являются фигурантами дела об убийствах прошлых лет."Возбуждено уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанской генпрокуратуры.Ранее во вторник глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что при внешнем и внутреннем осмотре тел скончавшихся в Екатеринбурге двух подозреваемых обнаружены множественные травмы.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана"

https://ria.ru/20250701/ekaterinburg-2026469222.html

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азербайджан, светлана петренко, мария захарова, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире